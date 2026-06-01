Presidenti italian: Civilët libanezë po preken rëndë dhe padrejtësisht nga konfliktet në Lindjen e Mesme

Burak Bir
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Presidenti i Italisë, Sergio Mattarella, dënoi të hënën sulmet e vazhdueshme izraelite në Liban, duke thënë se sulmet “brutale” po prekin popullsinë civile të Libanit dhe po rrisin rrezikun e një konflikti më të gjerë rajonal, raporton Anadolu.
“Kaosi në Lindjen e Mesme është fatkeqësisht i qartë, duke shërbyer si një kujtesë se praktikat e dëmshme mund të përhapen shpejt dhe të gjejnë ndjekës”, tha Mattarella në një fjalim para Trupit Diplomatik të akredituar në shtetin italian.
Ai përmendi konfliktin në Gaza si një “shembull të qartë”, duke paralajmëruar për rrezikun e vazhdueshëm të një lufte më të gjerë rajonale që shtrihet nga Irani në gjithë Lindjen e Mesme.
Mattarella tha se kriza tashmë po “prek në mënyrë të rëndë dhe të padrejtë popullsinë civile në Liban”.
Ai paralajmëroi se nxitja e pakënaqësisë dhe urrejtjes “do të na çojë vetëm drejt luftës dhe konfliktit të zgjatur”.
“Mund të vendosim në fakt nëse do të vazhdojmë të mbrojmë parësinë e së drejtës ndërkombëtare dhe kërkimin e zgjidhjeve të përbashkëta, apo nëse do t’i nënshtrohemi një logjike përballjeje dhe ndarjeje”, shtoi ai.
Izraeli ka vazhduar sulmet në Liban pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më pas për 45 ditë pas bisedimeve indirekte të ndërmjetësuara nga SHBA-ja.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, sulmet izraelite që nga 2 marsi kanë vrarë më shumë se 3.400 njerëz në gjithë vendin.