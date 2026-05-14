Presidenti italian bën thirrje për t'i dhënë fund "gjendjes së përhershme të luftës" në Lindjen e Mesme

Şeyma Erkul Dayanç
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Presidenti italian, Sergio Mattarella, bëri thirrje të mërkurën për t'i dhënë fund një "gjendjeje të përhershme lufte" në Lindjen e Mesme, raportoi Agjencia e Lajmeve ANSA, duke cituar burime në Pallatin Quirinale, transmeton Anadolu.
Gjatë një telefonate me Presidentin izraelit, Isaac Herzog, Mattarella tha se sulmet që synojnë trupat që shërbejnë në Forcën e Përkohshme të OKB-së në Liban (UNIFIL) janë "të papranueshme".
Mattarella gjithashtu nënvizoi rëndësinë e respektimit të lirisë së lundrimit në ujërat ndërkombëtare.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump pa një afat të caktuar.
Të dielën, Irani i dërgoi Pakistanit përgjigjen e tij ndaj një propozimi të SHBA-së për t'i dhënë fund luftës, por Trump e hodhi poshtë atë si "krejtësisht të papranueshme".