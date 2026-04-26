Presidenti iranian: Teherani nuk do të angazhohet në bisedime nën presion apo bllokadë

Tarek Chouiref
26 Prill 2026•Përditësim: 26 Prill 2026
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, ka deklaruar se Teherani nuk do të angazhohet në bisedime nën presion, kërcënime apo bllokadë, duke theksuar se rindërtimi i besimit kërkon ndalimin e masave armiqësore dhe garanci që ato të mos përsëriten, transmeton Anadolu.
Sipas presidencës iraniane, në një bisedë telefonike me kryeministrin e Pakistanit, Shehbaz Sharif, presidenti Pezeshkian tha se arritja e një baze të përbashkët dhe krijimi i një mjedisi të përshtatshëm për dialog efektiv janë thelbësore për çdo përparim.
Ai tha se negociatat e mëparshme vetëm sa kanë thelluar mosbesimin publik në Iran dhe se diskutimet për dialog paralelisht me sanksione, presion dhe bllokadë minojnë besimin mes palëve.
Pezeshkian theksoi se ndalimi i politikave armiqësore dhe sigurimi që ato të mos përsëriten janë kushte të domosdoshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.
Ai gjithashtu tha se rritja e pranisë ushtarake e ndërlikon më tej situatën dhe dobëson klimën e nevojshme për dialog.
Këto deklarata vijnë pasi Pakistan vazhdon përpjekjet për të ringjallur bisedimet e ngecura mes Iranit dhe SHBA-së pas javësh përshkallëzimi në rajon.
Raundi i parë i bisedimeve u mbajt në Islamabad dy javë më parë, por nuk arriti të prodhojë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës që nisi më 28 shkurt dhe më pas u përhap në Lindjen e Mesme.
Bisedimet pasuan një armëpushim dyjavor të ndërmjetësuar nga Pakistani më 8 prill, i cili më vonë u zgjat nga presidenti amerikan, Donald Trump.