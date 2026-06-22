Presidenti iranian pritet të vizitojë Pakistanin

Amir Latif Arain
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian pritet të zhvillojë një vizitë njëditore në Pakistan të martën, thanë burime qeveritare në Islamabad për Anadolu.
Nëse vizita realizohet, ajo do të jetë vizita e parë jashtë vendit e Pezeshkianit që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit në fund të shkurtit.
Ende pritet një konfirmim zyrtar për udhëtimin e parashikuar.
Pakistani ka luajtur rolin kryesor si ndërmjetësues që nga armëpushimi i 8 prillit midis palëve ndërluftuese, të cilat ranë dakord për Memorandumin e Mirëkuptimit të Islamabadit për t'i dhënë fund luftës dhe zhvilluan bisedime të drejtpërdrejta në Zvicër gjatë fundjavës.
Gjatë vizitës, Pezeshkian do të zhvillojë bisedime me presidentin pakistanez Asif Ali Zardari dhe kryeministrin Shehbaz Sharif, i cili kryesoi bisedimet katërpalëshe, SHBA-Iran-Pakistan-Katar në qytetin zviceran pranë liqenit, Burgenstock, të dielën.
Pezeshkian zhvilloi vizitë shtetërore në Pakistan në gusht të vitit të kaluar.