Presidenti iranian përkrah bisedimet me SHBA-në mes vështirësive në eksportin e naftës

Şahin Demir
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, ka përkrahur negociatat me SHBA-në, duke theksuar se Irani po përballet me presion serioz ekonomik dhe nuk mund të qëndrojë në konfrontim të përhershëm, transmeton Anadolu.
“Ata e bllokuan rrugën dhe ne nuk po eksportojmë as naftë. Ne nuk mund të eksportojmë naftë lehtë”, tha Pezeshkian gjatë një takimi.
Sipas agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve ISNA, presidenti iranian gjithashtu iu përgjigj kritikëve të negociatave.
“Ata thonë se nuk duhet të negociojmë. Nëse nuk negociojmë, atëherë çfarë duhet të bëjmë, të luftojmë përgjithmonë”, u shpreh Pezeshkian.
Pezeshkian gjithashtu tha se Irani do të vazhdojë bisedimet “me dinjitet”, duke mbrojtur të drejtat e popullit iranian.
Ai gjithashtu pranoi vështirësi më të gjera ekonomike, duke theksuar se mbledhja e taksave është bërë më e vështirë dhe shumë biznese po përballen me probleme.
“Ne nuk mund të themi se nuk kemi probleme”, tha ai, duke shtuar se pjesë të infrastrukturës së gazit, energjisë dhe industrisë në Iran gjithashtu janë dëmtuar gjatë konfliktit.