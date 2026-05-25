Presidenti iranian: Nuk do të pranojmë "kërkesa të tepruara" nga SHBA-ja

Serdar Dincel
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, deklaroi të hënën se Teherani nuk do të pranojë "kërkesa të tepruara" nga SHBA-ja në bisedimet e ndërmjetësuara nga Pakistani, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve IRNA, transmeton Anadolu.
"Negociatat janë planifikuar në atë mënyrë që të drejtat e kombit iranian të sigurohen plotësisht", deklaroi Pezeshkian gjatë një takimi me anëtarët e Dhomës së Tregtisë, Industrisë, Minierave dhe Bujqësisë së Iranit.
"Megjithëse armiku e ka zhvendosur fokusin e tij te lufta ekonomike pas dështimit ushtarak, qeveria dhe sektori privat, duke punuar së bashku me solidaritet, empati dhe bashkëpunim, do ta kalojnë me sukses edhe këtë fazë", pohoi ai.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulme kundër Iranit në shkurt. Teherani u hakmor me sulme që synonin Izraelin si dhe aleatët e SHBA-së në Gji, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez dhe më vonë u zgjat nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, për një kohë të pacaktuar.
Të shtunën, Trump tha se një marrëveshje me Iranin për t'i dhënë fund konfliktit është "negociuar në pjesën më të madhe" dhe po pret finalizimin.