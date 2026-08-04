Presidenti iranian mohon raportimet për dorëheqjen e tij

Lina Altawell
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian mohoi sot raportet se ai ka paraqitur dorëheqje mes përshkallëzimit të vazhdueshëm ushtarak me SHBA-në, transmeton Anadolu.
"Nëse do të jepja dorëheqje, do ta njoftoja publikisht. Nuk do të jap dorëheqje. Do të vazhdoj luftën", tha Pezeshkian në një fjalim televiziv, pjesë të të cilit u botuan nga agjencia zyrtare e lajmeve IRNA.
Ai gjithashtu mohoi pretendimet për mosmarrëveshje me udhëheqësin suprem Mojtaba Khamenei dhe forcat e armatosura, duke theksuar: "Ne po punojmë në harmoni të plotë".
"Të gjithë e dinë se nëse lind ndonjë mosmarrëveshje, forcat e armatosura do të qëndrojnë me Khamenein", tha ai. Mediat e opozitës iraniane më parë pretenduan se Pezeshkian i ka paraqitur dorëheqjen Khameneit disa herë.
Irani ka qenë i angazhuar në një konflikt me SHBA-në që nga shkurti kur Washingtoni dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët ndaj Teheranit. Irani u hakmor me sulme me dronë dhe raketa ndaj vendeve të Gjirit që strehojnë asete amerikane.
SHBA-ja dhe Irani ranë dakord për armëpushim në prill dhe më pas nënshkruan memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani në qershor që synonte t'i jepte fund konfliktit të tyre ushtarak dhe të arrinte marrëveshje paqeje të qëndrueshme.
Megjithatë, marrëveshja dështoi muajin e kaluar me të dyja palët që shkëmbyen sulme për gati dy javë përpara se presidenti i SHBA-së, Donald Trump të ndalonte papritur bombardimet mes raportimeve për bisedime për të zgjidhur konfliktin.