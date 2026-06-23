Presidenti iranian mbërrin në Pakistan në udhëtimin e parë jashtë vendit që nga lufta me SHBA-në dhe Izraelin

Amir Latif Arain, Islam Uddin
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian mbërriti në Pakistan të martën në vizitën e tij të parë jashtë shtetit që nga fillimi i konfliktit të armatosur të fundit që përfshin Iranin, SHBA-në dhe Izraelin në shkurt, transmeton Anadolu.
Pezeshkian zbarkoi në Islamabad, ku u prit nga presidenti Asif Ali Zardari, kryeministri Shehbaz Sharif dhe disa ministra.
Presidenti iranian shoqërohet nga një delegacion i nivelit të lartë që përfshin ministra të kabinetit dhe zyrtarë të lartë.
Sipas një deklarate të lëshuar nga Ambasada iraniane në Islamabad, vizita synon të përcjellë mirënjohjen dhe mesazhin e qeverisë dhe popullit iranian në Pakistan, pas atij që e përshkroi si një vit të shënuar nga solidariteti, mbështetja dhe përpjekjet diplomatike të Islamabadit për të ndihmuar në uljen e tensioneve rajonale dhe promovimin e paqes dhe stabilitetit.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë më 28 shkurt, duke goditur disa qytete të Iranit, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani në të gjithë Lindjen e Mesme, duke synuar asetet e SHBA-së dhe luftimet u ndërprenë më 8 prill, kur Pakistani siguroi një armëpushim.
Ambasada tha se të dy palët do të shqyrtojnë gjendjen aktuale të marrëdhënieve dypalëshe dhe do të diskutojnë mënyrat për të forcuar më tej bashkëpunimin dhe për të ngritur lidhjet e tyre të gjata.
Ministria e Jashtme e Pakistanit tha se Pezeshkian do të takohet me Zardarin dhe do të zhvillojë bisedime me kryeministrin Sharif gjatë vizitës shtetërore.
Ai është planifikuar gjithashtu të takohet me ministrin e Jashtëm, Ishaq Dar.
Diskutimet pritet të mbulojnë tregtinë, bashkëpunimin energjetik, sigurinë kufitare, lidhjen rajonale dhe shkëmbimet mes njerëzve.
Të dyja palët do të shqyrtojnë gjithashtu angazhimet diplomatike pas nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit dhe do të shkëmbejnë mendime mbi zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare.
Pezeshkian bëri një vizitë shtetërore në Pakistan gushtin e kaluar.