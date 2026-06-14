Kanyshai Butun
14 qershor 2026•Përditësim: 14 qershor 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha të dielën se pakënaqësia publike në Rusi me presidentin Vladimir Putin do të vazhdojë të rritet përpara zgjedhjeve parlamentare të planifikuara për në shtator, transmeton Anadolu.
Zelenskyy pretendoi se agjencitë ukrainase të inteligjencës kanë siguruar dokumente që i shkojnë në tavolinë Putinit, duke shtuar se udhëheqësi rus rrallë merr informacion plotësisht të saktë.
Megjithatë, tha ai, këto dokumente lejojnë nxjerrjen e përfundimeve për tendencat e brendshme në Rusi.
“Pakënaqësia e rusëve me Putinin do të vazhdojë të rritet në mënyrë të qëndrueshme”, dhe ajo “nuk do të ndalet” deri në shtator, kur mbahen zgjedhjet parlamentare në Rusi, tha Zelenskyy përmes platformës sociale amerikane X.
Ai gjithashtu vuri në dukje se mbështetja për partinë në pushtet në Rusi, “Rusia e Bashkuar”, po tregon një “trend të qëndrueshëm rënës”, duke sugjeruar se do të nevojitej “shumë më tepër manipulim zgjedhor” për të siguruar rezultatin e dëshiruar.
Zelenskyy citoi gjithashtu raporte të tjera që tregojnë rritje të ndjenjës së protestës në Rusi.
“Ne besojmë se këto raporte ende nuk marrin parasysh ngjarjet e mundshme të qershorit, korrikut dhe gushtit, të cilat do të ndikojnë më tej në situatën në Rusi”, tha ai, duke shtuar se Putini mund të përballet me “indikatorë shumë më të këqij” deri në zgjedhje.
“Fatkeqësisht, ndaj të gjitha propozimeve tona publike dhe jopublike për paqe, përgjigjja e vetme ka qenë fjalë për vazhdimin e luftës së tij”, tha Zelenskyy.
Ai pohoi se situata e brendshme në Rusi duhet ta bindë Putinin të kërkojë paqe.
“Ukraina po propozon të negociojë një paqe dinjitoze. Është e qartë se tendencat nuk do të ndryshojnë dhe me kalimin e kohës kjo mund të nënkuptojë se një marrëveshje do të duhet të arrihet me dikë tjetër nga Rusia – dikë që nuk e mbyll veten nga realiteti”, tha ai.
Moska nuk ka reaguar ende ndaj pretendimeve të Zelenskyyt.