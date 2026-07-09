Presidenti i Turqisë Erdogan priti në takim kryeministrin e Shqipërisë Rama

Mümin Altaş
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan priti në takim kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, raporton Anadolu.
Presidenti Erdogan u takua me kryeministrin Rama, i cili ndodhet në Ankara për Samitin e 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s, që u mbajt në Kompleksin Presidencial nën mikpritjen e Turqisë.
Në takim ishin të pranishëm edhe ministri i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, ministri i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler, nënkryetari i Partisë AK dhe zëdhënësi i partisë, Omer Çelik, kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës (MIT), Ibrahim Kalin, drejtori i Komunikimeve të Presidencës, Burhanettin Duran, si dhe kryekëshilltari i presidentit për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Akif Çagatay Kiliç.