Presidenti i Turqisë dhe ai i Mauritanisë diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale

Seyit Şamil Kurt
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan dhe homologu i tij Mauritanisë, Mohamed Ould Ghazouani, kanë diskutuar marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale, transmeton Anadolu.
Gjatë një bisede telefonike, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë në platformën turke të mediave sociale NSosyal, Erdogan tha se Turqia dhe Mauritania mund t’u japin një shtysë të re marrëdhënieve të tyre duke ndërmarrë hapa konkret në disa fusha, veçanërisht në tregti, bujqësi, peshkim, siguri dhe industrinë e mbrojtjes.
Presidenti turk shtoi se të dy vendet do të vazhdojnë të punojnë edhe në të ardhmen për të forcuar solidaritetin në platformat ndërkombëtare.