Presidenti i Qipros turke pret në takim të dërguarën e OKB-së për Qipron

Mehmet Kemal Firik
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Presidenti i Republikës Turke të Qipros Veriore (TRNC), Tufan Erhurman, priti të dërguarën e OKB-së për Qipron, Maria Angela Holguin Cuellar, raporton Anadolu.
Ata zhvilluan një takim njëorësh në Presidencën e TRNC-së.
Duke folur për gazetarët pas takimit, Cuellar tha se sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, pritet të mbërrijë në Qipro të martën pasdite.
Ajo tha se kreu i OKB-së do të takohet veçmas me Erhurmanin dhe liderin e Administratës Greke Qipriote, Nikos Christodoulides, përpara se t'i mbledhë të dy liderët në një darkë në mbrëmje.
Cuellar tha se vizita tregon përkushtimin e sekretarit të përgjithshëm ndaj çështjes së Qipros, duke vënë në dukje se Guterres ka qenë i angazhuar ngushtë me çështjen e Qipros gjatë gjithë 10 viteve të tij në detyrë.
E dërguara shtoi se vizita e sekretarit të përgjithshëm synon të kontribuojë në avancimin e procesit drejt negociatave të mundshme.