Presidenti i Libanit: Zbatimi i armëpushimit me Izraelin "mund të fillojë brenda 24 orëve" nga miratimi përfundimtar

Mohammad Sio
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Presidenti libanez, Joseph Aoun, tha të enjten se zbatimi i një marrëveshjeje armëpushimi me Izraelin "mund të fillojë brenda 24 orëve" pasi të sigurohet miratimi përfundimtar nga të gjitha palët, transmeton Anadolu.
Duke folur para gazetarëve, Aoun tha se negociatat e mbajtura në Washington të mërkurën ishin "shumë të vështira" dhe rifilluan vetëm pas ndërhyrjes së Sekretarit të Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, pas një pezullimi nga kreu i delegacionit libanez, Simon Karam.
"Ne po presim përgjigjet e të gjitha palëve të interesuara dhe garancitë e pajtueshmërisë, dhe zbatimi mund të fillojë brenda 24 orëve nga miratimi përfundimtar", tha Aoun në komentet e tij të cituara nga media lokale.
"Kam qenë në komunikim me palët ndërkombëtare dhe të brendshme që nga ora 02:00 e mëngjesit për të konsoliduar armëpushimin", shtoi ai.
Komentet e tij erdhën një ditë pasi Libani dhe Izraeli ranë dakord të rinovojnë armëpushimin e tyre të brishtë dhe të krijojnë "zona pilot", duke e vendosur ushtrinë libaneze në kontroll ekskluziv territorial, me të gjithë aktorët jo-shtetërorë të përjashtuar.
Marrëveshja u njoftua në një deklaratë të përbashkët të lëshuar pas një raundi të katërt bisedimesh të ndërmjetësuara nga SHBA-ja të mbajtura në Departamentin e Shtetit të mërkurën.
Bisedimet e sponsorizuara nga SHBA-ja pasuan javë të tëra sulmesh pothuajse të përditshme izraelite në Liban, të cilat kanë vrarë më shumë se 3.500 njerëz që nga 2 marsi, pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më vonë deri në fillim të korrikut.