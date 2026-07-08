Presidenti i Letonisë: Samiti i NATO-s në Ankara do të forcojë bashkëpunimin në mbrojtje

Büşranur Keskinkılıç
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti letonez, Edgars Rinkevics, ka thënë se samiti i NATO-s në Ankara do të sigurojë një vrull të ri për bashkëpunimin dypalësh të mbrojtjes dhe partneritetet industriale të mbrojtjes, ndërsa përsëriti mbështetjen e Letonisë për anëtarësimin e ardhshëm të Ukrainës në aleancë, raporton Anadolu.
Duke folur për Anadolu në margjinat e Samitit të 36-të të NATO-s, Rinkevics i përshkroi marrëdhëniet midis Letonisë dhe Turqisë si "të shkëlqyera".
Besoj se kemi bashkëpunim shumë të mirë politik dhe ekonomik.
Duke theksuar numrin e madh të krerëve të shteteve dhe qeverive që marrin pjesë në samit, Rinkevics tha se mbledhja do të forcojë lidhjet shumëpalëshe dhe dypalëshe.
"Unë besoj se kjo do të japë një nxitje të madhe jo vetëm për marrëdhëniet shumëpalëshe, por edhe për bashkëpunimin dypalësh të mbrojtjes, veçanërisht bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes," tha ai.
Rinkevics përmendi gjithashtu krijimin e Bankës së Mbrojtjes, Sigurisë dhe Rezistencës, ose DSR Bank, e cila do të financojë bashkëpunimin industrial të mbrojtjes midis Letonisë, Kanadasë dhe Turqisë.
"Ne jemi të interesuar në zhvillimin e teknologjive të reja, dronëve, sistemeve kundër dronëve dhe sistemeve të luftës elektronike. Ne duam të gjejmë partnerë të rinj," tha ai, duke shtuar se ministri i mbrojtjes i Letonisë dhe një delegacion i industrisë së mbrojtjes po marrin pjesë në samitin dhe ekspozitën shoqëruese për të eksploruar fusha të reja bashkëpunimi.
Duke iu kthyer luftës në Ukrainë, Rinkevics tha se Rusia nuk ka treguar gatishmëri për të negociuar një marrëveshje paqeje.
Ai tha se Ukraina ka demonstruar aftësinë e saj për të mbrojtur veten dhe ka bërë përparime të rëndësishme teknologjike gjatë më shumë se katër viteve të rezistencës ndaj pushtimit rus.
Ndërsa shprehu shpresën për një rrugë politike dhe diplomatike drejt paqes së qëndrueshme, Rinkevics tha se ai nuk ka parë asnjë tregues se Rusia është e përgatitur për të ndjekur një rezultat të tillë.
"Presidenti Volodymyr Zelenskyy, presidenti amerikan Donald Trump, presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe shumë liderë të tjerë kanë bërë çdo përpjekje. Për momentin, ne nuk shohim përparim," tha ai.
Rinkevics përsëriti mbështetjen e gjatë të Letonisë për anëtarësimin e Ukrainës në NATO, por pranoi se konsensusi brenda aleancës nuk është arritur ende.
“Nëse Ukraina bëhet anëtare e NATO-s, ne të gjithë do të përfitojmë”, tha ai.
"Por ky është një vendim që duhet të merret unanimisht. Dhe deri më tani, ne nuk e kemi këtë marrëveshje unanime, le të themi, brenda aleancës" shtoi ai.