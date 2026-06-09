Presidenti i Koresë së Jugut udhëton drejt Evropës për një vizitë zyrtare 10-ditore dhe Samitin e G7

Islam Uddin
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung njoftoi se ka nisur vizitën e tij të parë zyrtare në Evropë që nga marrja e detyrës, duke theksuar se ky udhëtim vjen në një periudhë "krizash globale të ndërthurura" dhe do të ndihmojë në zgjerimin e bashkëpunimit si dhe në forcimin e themeleve diplomatike dhe ekonomike të Seulit, transmeton Anadolu.
Në një postim në rrjetin social të kompanisë amerikane X, Lee e përshkroi ndalesën e tij të parë, Belgjikën, si një qendër të rëndësishme logjistike me një ekosistem të fuqishëm të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, duke ofruar mundësi për thellimin e lidhjeve tregtare dhe ekonomike me Korenë e Jugut.
Ai vuri në pah gjithashtu lidhjet kulturore në rritje, duke theksuar se grupi i njohur i K-pop-it BTS pritet të mbajë koncertin e tij të parë të pavarur në Belgjikë muajin e ardhshëm, gjë që sipas tij mund të forcojë më tej lidhjet mes popujve, veçanërisht te brezat e rinj.
Ky udhëtim përkon me 125-vjetorin e marrëdhënieve diplomatike midis Koresë së Jugut dhe Belgjikës. Lee tha se takimi i tij me kryeministrin belg Bart De Wever synon të hapë "kapitull të ri" në bashkëpunimin dypalësh.
I shoqëruar nga zonja e parë e Koresë së Jugut, Kim Hea Kyung, Lee do të vizitojë Vatikanin të dielën dhe të hënën, ku do të takohet me Papa Leonin XIV përpara se të marrë pjesë në Samitin e G7 që do të mbahet në Evian të Francës nga 15 deri më 17 qershor.
Ky udhëtim vjen menjëherë pasi Lee shënoi më 4 qershor përvjetorin e parë të marrjes së detyrës si president.