Presidenti i Koresë së Jugut kërkon lidhje të shëndetshme mes mosmarrëveshjeve me SHBA-në

Islam Uddin
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung bëri thirrje sot për lidhje "të shëndetshme" dhe respekt të ndërsjellë në zgjidhjen e problemeve me aleatët e ngushtë mes një mosmarrëveshjeje me SHBA-në për një hetim ndaj një gjiganti të tregtisë elektronike, transmeton Anadolu.
Ai i bëri këto komente në një mbledhje të kabinetit pa dhënë më shumë detaje, mes tensioneve me Washingtonin për një shkelje të të dhënave në "Coupang", një kompani e tregtisë elektronike e listuar në bursën amerikane dhe raporteve se Kusong mund të ketë një vend për pasurimin e uraniumit, sipas Agjencisë së Lajmeve Yonhap.
"(Ne) kemi nevojë për mençurinë për të ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme dhe të orientuara drejt së ardhmes me aleatët tradicionalë, duke zgjidhur çështjet e pazgjidhura bazuar në respekt të ndërsjellë, logjikë të shëndoshë dhe parime", tha ai.
Vitin e kaluar, autoritetet e Koresë së Jugut nisën hetim kundër kompanisë së tregtisë elektronike "Coupang" dhe transaksioneve të lidhura me selinë e saj në SHBA, pasi kompania zbuloi se informacioni personal i 33.7 milionë klientëve ishte kompromentuar, përfshirë emrat, numrat e telefonit, adresat e email-it dhe informacionin e dorëzimit.
Kohët e fundit, raportet e lobimit në SHBA zbuluan se "Coupang" ka shpenzuar mbi 1 milion dollarë vetëm këtë vit për aktivitete lobimi në SHBA, përfshirë përpjekjet që përfshijnë Shtëpinë e Bardhë dhe Kongresin që nga shpërthimi i skandalit masiv të rrjedhjes së të dhënave në Korenë e Jugut në nëntor 2025, sipas "Korean JoongAng Daily".
Dosjet e deklarimit tregojnë se kompania e listuar në SHBA ka angazhuar organe të shumta qeveritare, duke ngritur shqetësime në Korenë e Jugut në lidhje me ndikimet e mundshme në lidhjet me Washingtonin. Të martën, rreth 90 ligjvënës në Korenë e Jugut kundërshtuan atë që e përshkruan si presion të SHBA-së në lidhje me hetimin ndaj "Coupang"-ut, duke e quajtur atë ndërhyrje në çështjet ligjore të brendshme.
Një grup ligjvënësish njoftuan se do të paraqisnin protestë zyrtare në ambasadën amerikane në Seul, duke argumentuar se hetimi duhet të vazhdojë pa ndikim të jashtëm. Përgjigjja vjen pasi dhjetëra ligjvënës republikanë amerikanë ngritën shqetësime se hetimi për një shkelje të madhe të të dhënave synon padrejtësisht kompaninë e listuar në SHBA.