Presidenti i Koresë së Jugut bën thirrje për “bashkëpunim më të shpejtë” në forumin e mbrojtjes së NATO-s në Turqi

Saadet Gökce
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, ka bërë thirrje për “bashkëpunim më të shpejtë” në Forumin e Industrisë së Mbrojtjes të Samitit të NATO-s në Turqi, raporton Anadolu.
Në një fjalim kryesor, sipas agjencisë së lajmeve Yonhap, Lee theksoi nevojën për forcimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes mes Koresë së Jugut dhe NATO-s.
Ai propozoi zgjerimin e kërkimeve të përbashkëta mes Koresë së Jugut dhe aleancës për teknologjitë e avancuara, duke u mbështetur në programet ekzistuese të bashkëpunimit për municionet dhe hapësirën.
“Kapacitetet e sigurisë së të dyja palëve do të forcohen ndjeshëm kur përvoja disa dekadëshe e NATO-s të kombinohet me kapacitetin e besueshëm prodhues dhe aftësitë e dëshmuara teknologjike të Republikës së Koresë”, tha Lee gjatë sesionit me temë “Vlera të përbashkëta, bazë më e fortë industriale”.
“Parandalimi sot varet jo vetëm nga aftësia për të prodhuar armë shpejt dhe në mënyrë të besueshme, por edhe nga qëndrueshmëria e zinxhirëve globalë të furnizimit”, tha ai, duke shtuar se “në këtë epokë të re, mbijetesa e një kombi mbështetet mbi themelet e industrisë së tij të mbrojtjes. Prandaj, duhet të diskutojmë bashkëpunimin sot”.
Lee gjithashtu propozoi përmirësimin e bashkëpunimit dypalësh në mbrojtje në një “Partneritet të Industrisë së Mbrojtjes Kore-NATO 2.0”, duke kaluar përtej fokusit aktual në shitjet e armëve drejt kërkimit, prodhimit dhe operimit të përbashkët të sistemeve të mbrojtjes.
Ai shprehu shpresën se modeli i menaxhimit të përbashkët të rezervave strategjike të naftës nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë mund të zbatohet edhe në industrinë e mbrojtjes, duke bërë thirrje për krijimin e një mekanizmi të ngjashëm bashkëpunimi.
“Republika e Koresë do të mbetet partneri juaj më i besuar. Si një partner i bashkëpunimit në siguri, i përkushtuar ndaj mbrojtjes së paqes dhe prosperitetit global, ne do të ecim fuqishëm përpara me NATO-n drejt një bote më të sigurt”, shtoi ai.
Samiti në Ankara mbledh liderët e aleancës 32-anëtarëshe, si dhe partnerë kryesor për të diskutuar kapacitetet mbrojtëse të Evropës, objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes së NATO-s, modernizimin ushtarak dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën.
Takimi në Ankara shënon samitin e dytë të NATO-s të organizuar nga Turqia, pas samitit të Stambollit në vitin 2004. Ky takim gjithashtu ofron një platformë për takime dypalëshe mes Turqisë dhe vendeve aleate mbi bashkëpunimin politik, të sigurisë dhe ekonomik.