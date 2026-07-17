Saadet Gökce
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Presidenti i Kinës, Xi Jinping, ka deklaruar se Pekini do të thellojë bashkëpunimin me OKB-në dhe do të kontribuojë në avancimin e paqes dhe zhvillimit botëror, transmeton Anadolu.
Xi i bëri këto komente gjatë një takimi me sekretarin e përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, i cili ndodhet në Shangai për Konferencën Botërore për Inteligjencën Artificiale 2026 dhe Takimin e Nivelit të Lartë për Qeverisjen Globale të Inteligjencës Artificiale.
Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Xi tha se gjatë dekadës së fundit Guterres ka udhëhequr OKB-në në “mbështetjen e vendosur” të multilateralizmit, përballimin e sfidave globale si ndryshimet klimatike, avancimin e qeverisjes globale në fusha të reja përfshirë inteligjencën artificiale, si dhe promovimin e reformës së OKB-së.
Ai shtoi se Kina e vlerëson shumë punën e tij. “Kina do të vazhdojë, si gjithmonë, të thellojë bashkëpunimin me OKB-në, të promovojë paqen dhe zhvillimin botëror dhe të ndërtojë një komunitet me një të ardhme të përbashkët për njerëzimin”, tha ai.
Xi po ashtu theksoi paqëndrueshmërinë dhe pasigurinë në rritje me të cilat përballet komuniteti ndërkombëtar dhe nënvizoi rëndësinë e multilateralizmit të vërtetë, si dhe rikthimin e statusit dhe rolit të OKB-së.
Presidenti kinez u bëri thirrje vendeve që të mbrojnë drejtësinë dhe barazinë, të respektojnë parimet e Kartës së OKB-së dhe rendin ndërkombëtar të pas Luftës së Dytë Botërore, të përqafojnë inovacionin, të marrin përgjegjësi dhe të veprojnë në mënyrë proaktive për të përballuar sfidat globale.
“Fuqitë e mëdha duhet të marrin më shumë përgjegjësi dhe të tregojnë një vizion më të gjerë”, tha Xi, duke shtuar se Kina ka kërkuar “në mënyrë të vazhdueshme” të promovojë bashkëjetesën paqësore mes fuqive të mëdha dhe të sjellë më shumë stabilitet në botë.
Guterres tha se OKB-ja do të forcojë bashkëpunimin me Kinën, do të kundërshtojë unilateralizmin dhe proteksionizmin, do të mbështesë Kartën e OKB-së dhe të drejtën ndërkombëtare, do të promovojë multipolaritetin dhe do të mbrojë interesat e përbashkëta të komunitetit ndërkombëtar.