Presidenti i Iranit bën thirrje për unitet kombëtar në vend

Rania R.a. Abushamala
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian kërkoi unitet kombëtar dhe paralajmëroi kundër përpjekjeve për të minuar kohezionin e brendshëm gjatë një paraqitjeje të papritur në një takim me tregtarët dhe përfaqësuesit e esnafeve tregtare, transmeton Anadolu.
Sipas raportimit sot në mediat iraniane, thirrja e Pezeshkianit erdhi pas një takimi të kohëve të fundit me udhëheqësin suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei që zgjati gati dy orë e gjysmë.
"Ne vizituam udhëheqësin e dashur të revolucionit dhe folëm me të për gati dy orë e gjysmë. Perspektiva dhe sjellja e tij ishin shumë humane, të sinqerta dhe të përulura", tha Pezeshkian.
"Unë e konsideroj unitetin dhe kohezionin më të rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Nëse kemi duruar deri më tani, kjo është për shkak të unitetit dhe kohezionit", shtoi ai.
Udhëheqësi iranian tha se "armiku beson se njerëzit do të bëheshin të pakënaqur për shkak të luftës dhe do të dilnin në rrugë dhe do të synonin qendrat e sigurisë dhe ushtarake në përputhje me këtë supozim".
"Pa asnjë turp, ata thonë hapur se vepruan si piratë dhe po kërkojnë ta ndajnë Iranin", paralajmëroi ai, pa përmendur asnjë vend.
Pezeshkian pranoi vështirësitë ekonomike me të cilat përballet vendi, duke thënë se inflacioni dhe rritja e çmimeve janë bërë sfida globale ndërsa Irani është përballur me vështirësi shtesë "duke qenë në mes të luftës".
"Ne kemi një rrugë: ose të qëndrojmë me popullin dhe të pranojmë të gjithë qytetarët pavarësisht pikëpamjeve të ndryshme në mënyrë që të mos i dorëzohemi armikut ose t'i nënshtrohemi poshtërimit dhe disfatës", tha ai.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti amerikan Donald Trump pa afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën strategjike ujore.