Presidenti i Egjiptit viziton Emiratet e Bashkuara Arabe për të shprehur mbështetje pas sulmeve iraniane

Lina Altawell
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Presidenti egjiptian, Abdel Fattah al-Sisi, vizitoi Emiratet e Bashkuara Arabe të enjten për të treguar mbështetje për shtetin e Gjirit pas sulmeve iraniane, transmeton Anadolu.
Sisi u prit nga Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pas mbërritjes në Aeroportin Ndërkombëtar të Abu Dhabit, tha presidenca egjiptiane në një deklaratë.
Udhëheqësi egjiptian pohoi solidaritetin e Egjiptit me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe theksoi mbështetjen e Kajros për sigurinë dhe stabilitetin e vendit dhe refuzimin e plotë të sulmeve iraniane ndaj sovranitetit të Emirateve.
"Këto sulme përbëjnë një shkelje të hapur të parimeve të së drejtës ndërkombëtare dhe Kartës së OKB-së, dhe një përshkallëzim të rëndë që kërcënon sigurinë dhe stabilitetin e rajonit dhe të botës në përgjithësi", tha Sisi, duke nënvizuar domosdoshmërinë e intensifikimit të përpjekjeve për të zgjidhur krizën aktuale përmes dialogut dhe diplomacisë.
Sheiku Mohammed, nga ana e tij, shprehu vlerësim për Sisin dhe theksoi gatishmërinë e Emirateve të Bashkuara Arabe për të vazhduar koordinimin me Egjiptin, tha presidenca egjiptiane.
Të dy udhëheqësit diskutuan gjithashtu mënyrat për të avancuar marrëdhëniet dypalëshe në fusha të ndryshme, veçanërisht tregtinë dhe investimet, dhe për të intensifikuar konsultimet mbi krizat rajonale "në një mënyrë që ruan unitetin dhe integritetin e shteteve dhe mbron burimet e popujve të tyre", thuhet në deklaratë.
Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan dy ditë sulmesh me dronë dhe raketa nga Irani më parë këtë javë, megjithëse Teherani mohoi të ketë kryer ndonjë sulm në territorin e Emirateve.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump pa një afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën ujore strategjike.