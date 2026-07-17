Presidenti i COP31: D-8 mund të luajë një rol transformues në agjendën globale të klimës

Mücahithan Avcıoğlu
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Ministri i Mjedisit i Turqisë dhe presidenti i COP31, Murat Kurum, tha se Organizata e Tetë vendeve në Zhvillim për Bashkëpunim Ekonomik (D-8), mund të bëhet një forcë transformuese në agjendën globale të klimës, transmeton Anadolu.
"Familja D-8, me gjeografinë e saj që shtrihet nga Azia në Afrikë dhe Lindjen e Mesme dhe një popullsi që tejkalon 1 miliard banorë, ka një vend të veçantë dhe fuqi transformuese në agjendën globale të klimës", tha Kurum në Takimin Ndërkombëtar Ministror D-8 të COP31 në Stamboll.
"Vullneti i përbashkët që do të demonstrohet nga D-8 është me rëndësi të veçantë për qasjen e orientuar drejt zbatimit të COP31", shtoi ai.
Në takim morën pjesë përfaqësues përgjegjës për mjedisin dhe çështjet e klimës nga Bangladeshi, Egjipti, Indonezia, Irani, Malajzia, Nigeria, Pakistani, Azerbajxhani dhe Turqia.
Kurum tha se takimi ishte veçanërisht i rëndësishëm ndërsa Turqia përgatitet për presidencën e saj të COP31 dhe se bashkëpunimi midis anëtarëve të D-8 do të forconte rolin e vendeve në zhvillim në agjendën globale të klimës.
Ndryshimi i klimës nuk është më një rrezik i së ardhmes, por një sfidë globale që ndikon drejtpërdrejt në zhvillimin ekonomik, qytetet, sigurinë ushqimore, sistemet energjetike dhe mirëqenien publike, tha ai.
Pavarësisht angazhimeve të shumta, mbeti një hendek i konsiderueshëm midis premtimeve për klimën dhe zbatimit në terren, shtoi ai.