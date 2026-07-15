Presidenti i Azerbajxhanit, Aliyev, i dërgon letër presidentit Erdogan për 10-vjetorin e 15 Korrikut

Burç Eruygur
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev shënoi sot 10-vjetorin e përpjekjes së dështuar për grusht shteti të 15 korrikut 2016 në Turqi, në një letër drejtuar presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan, transmeton Anadolu.
Në letrën e publikuar nga Presidenca e Azerbajxhanit, Aliyev tha se nderon me "respekt të thellë" kujtimin e të gjithë dëshmorëve që sakrifikuan jetën e tyre në mbrojtje të atdheut të tyre gjatë përpjekjes për grusht shteti dhe shprehu ngushëllimet e tij më të thella familjeve të tyre dhe popullit turk.
"Dhjetë vjet më parë, Turqia vëllazërore shkroi një nga kapitujt më tragjikë, por edhe më të nderuar të historisë së saj moderne", tha Aliyev.
Duke vënë në dukje se përpjekja për grusht shteti u zmbraps "falë vendosmërisë së palëkundur, qëndrueshmërisë dhe besnikërisë së pakufishme të popullit turk ndaj atdheut të tyre", Aliyev tha se veprimet e popullit turk janë "gdhendur përjetësisht në kujtesën kombëtare si një epope e vërtetë heroizmi".
"Udhëheqja juaj vendimtare dhe vizionare, uniteti i ngushtë i popullit tuaj përreth jush dhe përgjigjja e tyre e menjëhershme dhe e palëkundur ndaj thirrjeve tuaja ishin ndër faktorët kryesorë që shpëtuan vendin tuaj nga tragjeditë e mëdha në atë natë fatale", tha Aliyev.
Ai tha se nën udhëheqjen e Erdoganit, Turqia doli nga kjo përvojë "edhe më e fortë, duke demonstruar edhe një herë vullnetin e saj kombëtar dhe traditat e shtetësisë para të gjithë botës".
"Ngjarjet e asaj dite historike vërtetuan se asnjë qëllim tinëzar apo forcë shkatërruese nuk mund t’i rezistojë unitetit të popullit dhe shtetit", tha Aliyev duke shtuar se Dita e Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar qëndron si një simbol i “solidaritetit kombëtar, shpirtit luftarak, traditave të shtetësisë dhe vullnetit për liri" të popullit turk.
Ai tha se populli dhe shteti i Azerbajxhanit, të udhëhequr nga parimi “një komb, dy shtete”, treguan solidaritet me Turqinë dhe qëndruan në krah të saj në ato momente vendimtare, duke riafirmuar “sa të fortë dhe të palëkundur” janë vëllazëria dhe uniteti i dy popujve.
Aliyev shprehu besim se miqësia dhe vëllazëria midis vendeve të tyre do të “forcohen më tej” dhe se “aleanca e tyre strategjike” do të vazhdojë të zhvillohet përgjatë një trajektoreje në rritje dhe të pasurohet me përmbajtje të re nëpërmjet përpjekjeve të përbashkëta.
"Vëllai im i dashur, ju uroj shëndet të plotë, lumturi dhe sukses në detyrat tuaja më të larta shtetërore dhe i uroj paqe, qetësi, prosperitet dhe mirëqenie Republikës vëllazërore të Turqisë", shtoi Aliyev.