Presidenti i Azerbajxhanit akuzon Parlamentin Evropian për sabotim të procesit të paqes me Armeninë

Elena Teslova
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, të hënën akuzoi Parlamentin Evropian për sabotimin e procesit të paqes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar samitit të 8-të të Komunitetit Politik Evropian (EPC) në Jerevan nëpërmjet një lidhjeje video, Aliyev tha se Parlamenti Evropian kishte miratuar 14 rezoluta gjatë pesë viteve të fundit që përmbanin gjuhë ofenduese drejtuar Bakusë.
"Ky organ, në vend që të mbështesë procesin e paqes, është angazhuar në mënyrë efektive në sabotimin e tij. Nga maji 2021 deri më 30 prill 2026, Parlamenti Evropian ka miratuar 14 rezoluta plot me formulime ofenduese kundër Azerbajxhanit. Vetëm imagjinoni - 14 rezoluta në pesë vjet - një lloj obsesioni. Dhe e fundit u miratua vetëm katër ditë më parë", deklaroi Aliyev.
Aliyev tha se parlamenti i Azerbajxhanit vendosi më 1 maj të pezullojë bashkëpunimin me Parlamentin Evropian në të gjitha sferat dhe të fillojë procedurat për të ndërprerë anëtarësimin e tij në Asamblenë Parlamentare Euronest.
Më 1 maj, Ministria e Jashtme e Azerbajxhanit thirri Ambasadoren e BE-së në Baku, Mariana Kuyuncic, së cilës iu dorëzua një notë proteste në lidhje me rezolutën e Parlamentit Evropian që "Mbështet Rezistencën Demokratike në Armeni". Ministria theksoi se dispozitat e rezolutës shtrembërojnë realitetin, bien ndesh me parimet e objektivitetit, si dhe me detyrimet për të respektuar sovranitetin dhe integritetin territorial të shteteve.
Kryeministri armen, Nikol Pashinyan, nga ana e tij, shprehu shpresën se do të vizitojë Azerbajxhanin në vitin 2028 për të marrë pjesë në samitin e ardhshëm të EPC-së.
"Shpresoj se do të kem mundësinë të vizitoj Azerbajxhanin në vitin 2028 për samitin e EPC-së," tha Pashinyan gjatë takimit në Jerevan.
Pashinyan vuri në dukje se Armenia dhe Azerbajxhani kishin mbështetur reciprokisht kandidaturat e njëri-tjetrit për të pritur samitet e ardhshme të EPC-së.
Duke komentuar mbi vërejtjet e Aliyevit, ai theksoi se ishte hera e parë që një president i Azerbajxhanit kishte marrë pjesë në një ngjarje të mbajtur në Armeni, edhe nëse përmes video-konferencës.
Ai shtoi se samitet e EPC-së kanë luajtur një rol të rëndësishëm në lehtësimin e kontakteve midis udhëheqjeve të Armenisë dhe Turqisë.
"Takimi im i parë dypalësh me presidentin turk u zhvillua pikërisht në margjinat e samitit të parë të EPC-së në Pragë. Dhe tani zëvendëspresidenti i Turqisë është këtu për të marrë pjesë në samitin e EPC-së dhe është bërë zëvendëspresidenti i parë turk që viziton Armeninë", tha Pashinyan.