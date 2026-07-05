Presidenti francez Macron do të vizitojë Sirinë

Serdar Dincel
05 korrik 2026•Përditësim: 05 korrik 2026
Presidenti francez Emmanuel Macron pritet të vizitojë Sirinë për të diskutuar marrëdhëniet dypalëshe dhe çështje me interes të përbashkët, njoftoi të dielën Drejtoria e Medias e Presidencës siriane, transmeton Anadolu.
Macron do të shoqërohet nga një delegacion investitorësh dhe përfaqësues të kompanive franceze, thuhet në deklaratën e publikuar nga agjencia shtetërore siriane e lajmeve SANA.
Sipas njoftimit, Macron dhe presidenti sirian Ahmed al-Sharaa do të zhvillojnë një takim të përbashkët me delegacionet përkatëse gjatë vizitës, pa u bërë e ditur data e udhëtimit.
Nëse konfirmohet, kjo do të jetë vizita e parë e një presidenti francez në Siri që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Asadit në fund të vitit 2024.