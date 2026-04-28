Presidenti estonez: "Evropa duhet të jetë e gatshme” për të gjitha skenarët në luftën në Ukrainë

Şeyma Erkul Dayanç
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Evropa duhet të jetë e përgatitur për të gjitha skenarët e mundshëm në lidhje me luftën në Ukrainë, tha presidenti estonez të martën gjatë një vizite shtetërore në Finlandë, transmeton Anadolu.
"Evropa duhet të jetë e gatshme për çdo zhvillim" në procesin e paqes në Ukrainë, tha presidenti estonez, Alar Karis, në një konferencë të përbashkët për shtyp me presidentin finlandez, Alexander Stubb.
Ai tha se Evropa duhet të jetë e pranishme në të gjitha diskutimet mbi sigurinë e saj dhe duhet të marrë pjesë nga një pozicion force në mënyrë që të kontribuojë në një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë.
Karis shtoi se nuk ka pasur përparim të konsiderueshëm në përpjekjet e paqes që synojnë t'i japin fund luftës së Rusisë në Ukrainë, duke shtuar se situata kërkon vëmendje të vazhdueshme nga vendet evropiane.
Ai vuri në dukje se konflikti mbetet qendror për sigurinë evropiane dhe se mbështetja për Ukrainën duhet të mbetet e fortë pavarësisht zhvillimeve të tjera globale.
Presidenti estonez theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit më të ngushtë rajonal në çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, veçanërisht midis vendeve nordike dhe baltike.
Ai shtoi se Estonia dhe Finlanda ndajnë një mjedis të përbashkët sigurie dhe veprojnë brenda një hapësire strategjike të lidhur ngushtë dhe nënvizoi nevojën për koordinim të vazhdueshëm.