Presidenti Erdogan: Provokimet e Izraelit duhet të marrin fund për paqen në Lindjen e Mesme

Asiye Latife Yılmaz, Gizem Nisa Çebi Demir
16 Maj 2026•Përditësim: 16 Maj 2026
Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan tha se Turqia do të vazhdojë të përpiqet për bashkëpunim më të fortë rajonal, kapacitete më të thella të mbrojtjes dhe angazhim të rinovuar diplomatik si me aleatët e NATO-s ashtu edhe me BE-në, duke bërë gjithashtu thirrje për stabilitet në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët gjatë fluturimit të kthimit nga Kazakistani të premten, Erdogan tha se “Së pari, provokimet e Izraelit duhet të neutralizohen, dhe më pas të ndërtohet paqe e vërtetë”, duke iu referuar sulmeve SHBA-Izrael ndaj Iranit.
“Nëse kërkohet stabilitet i qëndrueshëm në rajon, të gjithë duhet të lënë mënjanë llogaritjet afatshkurtra. Vendet duhet të mbrojnë të drejtat e qytetarëve të tyre, jo interesat e aktorëve jashtë rajonit”, shtoi Erdogan.
Ai gjithashtu tha se paqja afatgjatë në Lindjen e Mesme do të kërkojë ndalimin e veprimeve përshkallëzuese dhe të kalkulimeve politike afatshkurtra.
Erdogan theksoi rëndësinë që Ankaraja i jep pjesëmarrjes së Republikës Turke të Qipros Veriore (RTQV) në Organizatën e Shteteve Turkike (OTS).
“Ne i kushtojmë rëndësi të madhe pjesëmarrjes së TRNC-së në aktivitetet e organizatës. Bota turke po e përqafon popullin turk qipriot duke përmbushur përgjegjësitë e saj”, tha ai.
Presidenti shtoi se Turqia do të synojë të forcojë OTS-në gjatë kryesimit të ardhshëm pas samitit të radhës të bllokut.
“Gjatë kryesimit tonë, të cilin do ta marrim me Samitin e 13-të që do të organizojmë vjeshtën e ardhshme, do ta çojmë organizatën tonë në nivele më të larta”, tha ai.
Ai gjithashtu foli për samitin e ardhshëm të NATO-s, duke thënë se Ankaraja pret vendime të rëndësishme për të ardhmen e aleancës dhe arkitekturën globale të sigurisë.
“Ne presim që të merren vendime të rëndësishme në Ankara për të ardhmen e aleancës dhe formën e ardhshme të arkitekturës globale të sigurisë”, tha Erdogan.
Erdogan më tej e përshkroi Turqinë si “një mundësi të madhe” për BE-në dhe tha se blloku përballet me një “vendim historik” nëse do ta shfrytëzojë këtë mundësi.
Për bashkëpunimin në mbrojtje me SHBA-në, ai tha se bisedimet për programin e avionëve F-35 po vazhdojnë.
“Kërkesat tona për F-35-ët janë të qarta. Zyrtarët tanë po vazhdojnë bisedimet me homologët amerikanë. Shpresojmë për një rezultat pozitiv”, tha ai.
Ai gjithashtu theksoi projektin turk të avionit luftarak të gjeneratës së pestë KAAN, duke e përshkruar si fillimin e një transformimi më të gjerë në industrinë e mbrojtjes.
“Kur të përfundojë procesi, do të fillojë një kapitull i ri në këtë fushë. KAAN është hapi ynë i parë. Ne mund dhe do të ndërtojmë edhe më të mirë dhe më të fuqishëm”, tha Erdogan.