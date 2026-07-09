Presidenti Erdogan priti në takim kryeministrin malazez Spajiq

Mümin Altaş
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan priti sot në takim kryeministrin e Malit të Zi, Millojko Spajiq, raporton Anadolu.
Presidenti Erdogan zhvilloi një takim me kryeministrin malazez i cili ndodhet në Ankara për Samitin e 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s, të organizuar nën mikpritjen e Turqisë në Kompleksin Presidencial.
Gjatë pritjes, Erdogan u shoqërua nga ministri i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, ministri i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler, zëvendëskryetari dhe zëdhënësi i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK Parti), Omer Çelik, si dhe drejtori i Komunikimit i Presidencës, Burhanettin Duran.