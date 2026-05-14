Presidenti Erdogan pritet me ceremoni zyrtare në Kazakistan

Özcan Yıldırım
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan u prit sot me një ceremoni zyrtare nga presidenti i Kazakistanit, Kassym-Jomart Tokayev në kryeqytetin e Kazakistanit, Astana, gjatë një vizite zyrtare në vendin e Azisë Qendrore, transmeton Anadolu.
Eskorta e Erdoganit udhëtoi përgjatë një rruge të zbukuruar me flamuj turq dhe kazak përpara se të mbërrinte në Pallatin e Pavarësisë, ku Tokayev e mirëpriti.
Pas ceremonisë së mbërritjes, një bandë ushtarake luajti himnet kombëtare të të dy vendeve.
Pas prezantimit të delegacioneve, të dy udhëheqësit pozuan për fotografi përpara se të zhvillonin bisedime kokë më kokë.
Më vonë, Erdogan pritet të bashkë-kryesojë takimin e gjashtë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë Turqi-Kazakistan me Tokayev.
Të dy presidentët janë planifikuar gjithashtu të marrin pjesë në një ceremoni nënshkrimi për marrëveshje dypalëshe dhe të mbajnë një konferencë të përbashkët për mediat.
Disa zyrtarë të lartë turq morën pjesë në ceremoni, përfshirë ministrin e Jashtëm Hakan Fidan, ministrin e Mbrojtjes, Yasar Guler, ministrin e Tregtisë, Omer Bolat dhe drejtorin e Komunikimit Presidencial, Burhanettin Duran.