Presidenti Erdogan pret "vendim të favorshëm" për avionët luftarakë F-35 nga Samiti i NATO-s

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tha se beson se Samiti i NATO-s që po zhvillohet në kryeqytetin Ankara mund të sjellë një "vendim pozitiv" për kërkesën afatgjatë të Turqisë për të blerë avionët luftarakë F-35 nga SHBA-ja, raporton Anadolu.
Në një takim me Presidentin amerikan Donald Trump në margjinat e samitit, Erdogan tha se çështja e avionëve nuk është "një temë e re" në marrëdhëniet dypalëshe dhe se është diskutuar gjerësisht me Washingtonin.
"Çështja e F-35 nuk është një çështje e re për ne. Ne e kemi diskutuar më parë me SHBA-në dhe kemi marrë një zotim për pesë avionët", tha ai.
"Me dëshirën e Zotit, besoj se nga ky Samit i Liderëve do të dalë një vendim pozitiv për çështjen e F-35", shtoi ai.
Erdogan gjithashtu shprehu besimin se zotimet e mëparshme të bëra nga SHBA-ja do të respektohen, duke vlerësuar qasjen e Trumpit për këtë çështje.
"E di që ne po testojmë pozitivisht zotimin që kemi marrë më parë prej tyre lidhur me F-35 për të ardhmen. Presidenti Trump gjithmonë e mban fjalën", tha ai.
Në vitin 2019, gjatë mandatit të parë të Trumpit, SHBA-ja e pezulloi Turqinë nga programi F-35 pasi kundërshtoi blerjen nga ana e saj të sistemit rus të mbrojtjes raketore S-400, duke pretenduar se sistemi rus do t'i rrezikonte avionët luftarakë.
Turqia ka deklaruar vazhdimisht se nuk ka konflikt midis dy sistemeve dhe ka propozuar krijimin e një komisioni për ta studiuar çështjen. Ankaraja gjithashtu thotë se i ka përmbushur detyrimet e saj lidhur me F-35 dhe se pezullimi i saj ka shkelur rregullat, duke këmbëngulur se avionët do ta forconin jo vetëm Turqinë, por edhe NATO-n.
Duke iu kthyer mbështetjes së mundshme të SHBA-së për programin vendas të avionit luftarak KAAN të Turqisë, përfshirë furnizimin e mundshëm me motorë, Erdogan tha se do ta diskutojë çështjen me Trumpin gjatë samitit.
"Besoj se ai do ta përsërisë këtu lajmin e mirë që tashmë e ka ndarë me ne", tha Erdogan.
Administrata Trump thuhet se së fundmi e ka njoftuar Kongresin për synimin e saj që të ecë përpara me shitjen e propozuar të dhjetëra motorëve reaktivë për Turqinë në një marrëveshje me vlerë mbi 700 milionë dollarë.
Javën e kaluar, kur u pyet për shitjen e propozuar të motorëve dhe pjesëmarrjen e Turqisë në programin F-35, Trump tha: “Ndoshta do të bëj diçka që do t'i bëjë ata shumë të lumtur.”
Motorët F110, të prodhuar nga General Electric, pritet të fuqizojnë avionin luftarak KAAN të zhvilluar në vend nga Turqia, një program kryesor i mbrojtjes i nisur në vitin 2016 për të reduktuar varësinë e vendit nga pajisjet ushtarake të huaja.
Erdogan tha se takimi me Trumpin në Ankara "na ka dhënë forcë", duke shtuar: “Dëshiroj të theksoj veçanërisht rëndësinë e kësaj vizite.”
Gjatë takimit të tyre, Erdogan tha gjithashtu se do të diskutojnë luftën e vazhdueshme në Ukrainë.
Presidenti Erdogan pret "vendim të favorshëm" për avionët luftarakë F-35 nga Samiti i NATO-s
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha sot se ai beson se Samiti i NATO-s që po zhvillohet në kryeqytetin Ankara mund të sjellë një "vendim të favorshëm" për ofertën e gjatë të Turqisë për të blerë avionë luftarakë F-35 nga SHBA-ja, transmeton Anadolu.
Në një takim me presidentin amerikan Donald Trump në margjinat e samitit, Erdogan tha se çështja e avionëve nuk ishte "një temë e re" në lidhjet dypalëshe dhe është diskutuar gjerësisht me Washingtonin.
"Çështja F-35 nuk është një çështje e re për ne. Ne e kemi diskutuar më parë me SHBA-në dhe kemi marrë një angazhim në lidhje me pesë avionët", tha ai.
“Me dëshirën e Zotit, besoj se një vendim i favorshëm për çështjen e F-35 do të dalë nga ky samit i liderëve”, shtoi ai. Erdogan shprehu gjithashtu besimin se angazhimet e mëparshme të bëra nga SHBA-ja do të respektohen, duke vlerësuar qasjen e Trumpit për këtë çështje.
"Unë e di se ne po testojmë pozitivisht angazhimin që kemi marrë më parë prej tyre në lidhje me F-35 për të ardhmen. Presidenti Trump qëndron gjithmonë në fjalën e tij", tha ai.
Në vitin 2019, gjatë mandatit të parë të Trumpit, SHBA-ja pezulloi Turqinë nga programi F-35 pasi kundërshtoi blerjen e sistemit rus të mbrojtjes raketore S-400, duke pretenduar se sistemi rus do të rrezikonte avionët luftarakë.
Turqia ka thënë vazhdimisht se nuk ka konflikt midis dy sistemeve dhe ka propozuar një komision për të studiuar këtë çështje. Ankaraja thotë gjithashtu se ka përmbushur detyrimet e saj për F-35 dhe se pezullimi i saj shkel rregullat, duke pohuar se avionët do të forconin jo vetëm Turqinë, por edhe NATO-n.
- Erdogan: Besoj se Trump do të përsërisë një lajm të mirë
Duke iu kthyer mbështetjes së mundshme të SHBA-së për programin autokton luftarak KAAN të Turqisë, duke përfshirë furnizimet e mundshme të motorëve, Erdogan tha se do ta diskutonte këtë çështje me Trump gjatë samitit.
“Besoj se ai do të përsërisë këtu lajmin e mirë që ka ndarë tashmë me ne”, tha Erdogan.
Administrata e Trumpit thuhet se ka informuar Kongresin kohët e fundit për qëllimin e saj për të ecur përpara me një shitje të propozuar të dhjetëra motorëve reaktivë në Turqi në një marrëveshje me vlerë më shumë se 700 milionë dollarë.
Javën e kaluar, kur u pyet për shitjen e propozuar të motorit dhe pjesëmarrjen e Turqisë në programin F-35, Trump tha: "Unë ndoshta do të bëj diçka që do t'i bëjë ata shumë të lumtur".
Motorët F110, të prodhuar nga General Electric, pritet të fuqizojnë avionin luftarak KAAN të zhvilluar në vend të Turqisë, një program kryesor i mbrojtjes i nisur në vitin 2016 për të reduktuar varësinë e vendit nga pajisjet e huaja ushtarake.
Erdogan tha se takimi me Trumpin në Ankara "na ka dhënë forcë", duke shtuar: "Unë do të doja të theksoja veçanërisht rëndësinë e kësaj vizite".
- Turqia i kushton 'rëndësi të madhe' samitit
Gjatë takimit të tyre, Erdogan tha gjithashtu se do të diskutojnë për luftën e vazhdueshme në Ukrainë.
Erdogan tha se Turqia po vazhdon përpjekjet për të ndihmuar në përmirësimin e marrëdhënieve Iran-SHBA, ndërsa shprehu shpresën se Samiti i NATO-s do të kontribuojë në përpjekjet e paqes në Rripin e Gazës.
"Ne po punojmë për të parë se si mund t'i çojmë marrëdhëniet Iran-SHBA në një pikë më të mirë", tha Erdogan në përgjigje të një pyetjeje në lidhje me punën që synon t'i japë fund konfliktit që përfshin Iranin.
"Duke bërë gjithçka që mundemi, ne shpresojmë të bëjmë një hap drejt paqes botërore. Si unë ashtu edhe kolegët e mi po punojmë dhe do të vazhdojmë të punojmë", shtoi ai.
I pyetur për shkeljet e armëpushimit në Gaza dhe dërgimin e ndihmave humanitare në enklavën e rrethuar, Erdogan tha se ka në plan të diskutojë këtë çështje me Trumpin gjatë samitit.
“Për Gazën, ne do të diskutojmë gjithashtu këto çështje me mikun tim të dashur, veçanërisht me qëllimin e sigurimit të paqes në rajon”, tha Erdogan.
"Ne shpresojmë se një vendim do të dalë nga samiti në këtë drejtim dhe besoj se ka një mundësi që të ndodhë", theksoi ai.
Erdogan tha se Turqia dhe SHBA-ja do të shfaqin "solidaritetin e tyre të fortë" në samit.
“Si dy vende të rëndësishme brenda NATO-s, ne do të demonstrojmë solidaritet të fortë në këtë samit të liderëve dhe besoj se do ta arrijmë këtë”, shtoi ai.