Presidenti Erdogan mbërrin në Turkistan të Kazakistanit për samitin e shteteve turkike

Zafer Fatih Beyaz
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka mbërritur në qytetin Turkistan në Kazakistan për të marrë pjesë në samitin joformal të Organizatës së Shteteve Turkike (OTS), raporton Anadolu.
Erdogan u prit në Aeroportin Ndërkombëtar Hazret Sultan nga këshilltari shtetëror i Kazakistanit, Erlan Qarin, guvernatori i rajonit të Turkistanit, Nuralgan Kucherov, përfaqësuesi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kazakistanit në Almaty, Janibek Zharaskanovich, ambasadori i Kazakistanit në Ankara, Yerkebulan Sapiyev dhe zyrtarë të tjerë.
Zonja e parë Emine Erdogan dhe delegacioni turk që shoqëron presidentin gjithashtu mbërritën në Turkistan.
Erdogan po merr pjesë në samitin e OTS-së me ftesë të presidentit të Kazakistanit, Kassym-Jomart Tokayev.
Së bashku me presidentin Erdogan, në samit pritet të marrin pjesë edhe presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, presidenti i Uzbekistanit, Shavkat Mirziyoyev, presidenti i Kirgistanit, Sadyr Japarov dhe presidenti i Republikës Turke të Qipros Veriore, Tufan Erhurman.