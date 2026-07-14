Presidenti Erdogan mbërrin në Katar për të shprehur ngushëllime pas vdekjes së ish-emirit

Seyit Şamil Kurt
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan ka mbërritur në kryeqytetin Doha të Katarit për të shprehur ngushëllime pas vdekjes së ish-emirit, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, raporton Anadolu.
Erdogan zbriti në aeroportin ndërkombëtar "Hamad" me avionin presidencial TUR.
Presidenti turk u prit nga zv/kryeministri i Katarit dhe ministri i Shtetit për Çështjet e Mbrojtjes, Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hassan Al Thani.
Zonja e parë Emine Erdogan po e shoqëron presidentin gjatë kësaj vizite.
Pritet që Erdogan t’i përcjellë ngushëllimet e tij emirit të Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, për humbjen e babait të tij.