Presidenti çek sfidon qeverinë, thotë se do të udhëheqë delegacionin në samitin e NATO-s në Ankara

Necva Taştan Sevinç
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Presidenti çek, Petr Pavel, ka deklaruar se ai do të udhëheqë delegacionin e vendit në samitin e NATO-s që do të mbahet javën e ardhshme në Ankara, pavarësisht mosmarrëveshjes së vazhdueshme me qeverinë lidhur me rolin e tij në takimin e aleancës, transmeton Anadolu.
Siç raporton Radio Prague International, duke folur para gazetarëve, Pavel tha se, si kreu i shtetit, ai do të udhëheqë delegacionin çek dhe jo thjesht të marrë pjesë si një nga anëtarët e tij, duke shtuar se do të vendosë vetë se në cilat aktivitete do të marrë pjesë gjatë samitit.
Deklaratat vijnë një ditë pasi Gjykata Kushtetuese nxori një vendim të përkohshëm duke urdhëruar qeverinë të sigurojë pjesëmarrjen e Pavelit në samit, ndërsa shqyrton një padi kushtetuese të paraqitur nga presidenti.
Mosmarrëveshja nisi pasi qeveria çeke miratoi përbërjen e delegacionit pa përfshirë Pavelin, duke argumentuar se presidenti ka qëndrime të ndryshme nga kabineti lidhur me politikën mbrojtëse të vendit dhe se pushteti ekzekutiv i takon qeverisë.
Pavel e kundërshtoi vendimin në Gjykatën Kushtetuese, e cila urdhëroi qeverinë ta akreditojë atë deri në marrjen e një vendimi përfundimtar.
Ministri i Punëve të Jashtme, Petr Macinka, kritikoi ndërhyrjen e gjykatës, duke e cilësuar atë si një “tentativë për grusht shteti kushtetues”. Megjithëse tha se qeveria do ta respektojë vendimin e përkohshëm dhe do ta akreditojë presidentin, Macinka këmbënguli se kryeministri Andrej Babis do të udhëheqë delegacionin çek.
Ai shtoi se qeveria do të vendosë javën e ardhshme se çfarë roli do të ketë Pavel gjatë samitit.
Macinka gjithashtu vuri në pikëpyetje shpejtësinë e vendimit të gjykatës, ndërsa Filip Turek, politikan i partisë Motorists, e akuzoi gjykatën për mungesë paanshmërie dhe bëri thirrje për shfuqizimin e saj.
Në një intervistë tjetër për Seznam Zpravy, Pavel tha se mosmarrëveshja e ka forcuar dhe jo dobësuar vendosmërinë e tij për të kërkuar një mandat të dytë presidencial kur mandati i tij të përfundojë në vitin 2028.
Presidenti çek pretendoi se përplasja lidhur me samitin e NATO-s erdhi si pasojë e hakmarrjes së Macinkës pasi Pavel refuzoi të emëronte politikanin e partisë Motorists, Filip Turek, si ministër. Ai gjithashtu akuzoi Babisin se zgjodhi përballjen me presidencën për të ruajtur unitetin brenda koalicionit qeverisës.
Pavel tha se do ta shqyrtojë seriozisht kandidimin për rizgjedhje nëse do të vazhdojë të gëzojë mbështetje të fortë publike dhe do të mbetet me shëndet të mirë.