Presidenti brazilian Lula bën thirrje për lirimin e aktivistëve të Flotiljes Globale Sumud të ndaluar nga Izraeli

Muhammed Yasin Güngör
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Presidenti i Brazilit, Luiz Inacio Lula da Silva, bëri thirrje për lirimin e menjëhershëm të aktivistëve të ndaluar nga forcat izraelite gjatë një misioni humanitar drejt Gazës, transmeton Anadolu.
“Mbajtja në burg e shtetasit brazilian Thiago Avila, anëtar i Flotiljes Globale Sumud, është një veprim i pajustifikueshëm nga qeveria izraelite”, shkroi Lula në platformën sociale amerikane X.
Ai tha se situata “shkakton shqetësim të madh dhe duhet të dënohet nga të gjithë”, duke shtuar se ndalimi i aktivistëve në ujëra ndërkombëtare përbën shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
Forcat izraelite sulmuan flotiljen humanitare më 30 prill pranë ishullit grek të Kretës, rreth 960 kilometra larg Gazës.
Grupi izraelit i të drejtave Adalah tha se Avila dhe shtetasi spanjoll Saif Abukeshek kanë marrë “kërcënime me vdekje” ndërsa mbahen në izolim nën ndriçim të vazhdueshëm 24 orë. Aktivistët pritet të qëndrojnë në paraburgim deri më 10 maj.
“Prandaj, qeveria jonë, së bashku me atë të Spanjës, e cila gjithashtu kishte një shtetas të ndaluar, kërkon që atyre t’u garantohen plotësisht kushtet e sigurisë dhe të lirohen menjëherë”, tha Lula.