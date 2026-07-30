Presidenti argjentinas nënshkruan dekretin për bllokimin dhe dëbimin e të huajve për gjuhë urrejtjeje

Muhammed Yasin Güngör
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Presidenti i Argjentinës, Javier Milei, nënshkroi një dekret emergjent për të ndaluar hyrjen dhe për të autorizuar dëbimin e të huajve që drejtojnë ose nxisin gjuhë urrejtjeje kundër argjentinasve, transmeton Anadolu.
“Çdokush që sulmon Republikën e Argjentinës nuk është i mirëpritur në vendin tonë”, njoftoi zyra e presidentit në një deklaratë të publikuar vonë të mërkurën. Qeveria rikonfirmoi se mbrojtja e kombit, qytetarëve të tij dhe simboleve të tij është “e panegociueshme” pas “shprehjeve të fundit të armiqësisë” drejtuar ndaj vendit.
Dekreti i Nevojës dhe Urgjencës (DNU) përcakton se çdo shtetas i huaj i gjetur duke nxitur mesazhe urrejtjeje, diskriminimi ose dhune bazuar në kombësinë argjentinase do t’i ndalohet hyrja në territor. Masat shtrihen gjithashtu ndaj personave që fyejnë ose përdhosin simbolet kombëtare patriotike.
Megjithëse dokumenti zyrtar nuk identifikon ngjarje specifike, masat duket se lidhen me një rritje të kritikave onlajn ndaj Argjentinës gjatë Kupës së Botës FIFA 2026.
Turneu, i organizuar nga SHBA-ja, Kanadaja dhe Meksika, u shoqërua me disa incidente të diskutueshme, përfshirë hapjen nga FIFA të një procedure disiplinore ndaj Federatës Argjentinase të Futbollit pasi lojtarët shfaqën një pankartë në lidhje me Ishujt Falkland, të administruar nga Britania, por të pretenduar nga Argjentina.
Federata e futbollit po hetohet gjithashtu për thirrje dhe gjeste diskriminuese, vonesa në fillimin e ndeshjeve, mangësi në siguri dhe hedhje objektesh nga tifozët. Veçmas, Leandro Paredes, Nahuel Molina dhe zyrtari i Argjentinës Roberto Ayala, përballen me shkelje të mundshme për sulm pas finales ndaj Spanjës. Molina, Thiago Almada dhe lojtari i Spanjës, Gavi, gjithashtu po hetohen për sjellje të dyshuar josportive.