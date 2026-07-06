Portet e Turqisë trajtuan gati 47 milionë tonë ngarkesa në muajin qershor

Mücahithan Avcıoğlu
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës i Turqisë, Abdulkadir Uraloglu ka bërë të ditur se ngarkesat e trajtuara në portet turke arritën në 46,9 milionë tonë gjatë muajit qershor, transmeton Anadolu.
Uraloglu në platformën turke të mediave sociale NSosyal tha se vëllimi i ngarkesave të trajtuara në porte arriti në 46.91 milionë tonë muajin e kaluar, duke theksuar fuqinë e kapaciteteve prodhuese, tregtare dhe logjistike të Turqisë në transportin detar.
Ai tha se vëllimi i trajtimit të kontejnerëve arriti në 1.19 milionë njësi ekuivalente me kontejnerë 20-këmbësh (TEU) gjatë së njëjtës periudhë. Trajtimi i ngarkesave të ngurta rifuxho arriti në 13.25 milionë tonë, ndërsa trajtimi i ngarkesave të përgjithshme u regjistrua në 6.77 milionë tonë.
Shifrat më të fundit pasuan një ecuri të fortë në fillim të vitit. Sipas Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, portet e Turqisë trajtuan 48.2 milionë tonë ngarkesa dhe 1.18 milionë TEU kontejnerë në muajin prill, duke vendosur një rekord historik për atë muaj.
Në periudhën janar-prill, ngarkesat e trajtuara në porte u rritën me 2,1 për qind në baza vjetore, në 185.6 milionë tonë, ndërsa trajtimi i kontejnerëve u rrit me 2,4 për qind, në 4.55 milionë TEU.
Uraloglu tha se portet e Turqisë vazhdojnë t’i shtojnë vlerë prodhimit dhe eksporteve të vendit përmes investimeve që forcojnë tregtinë detare dhe infrastrukturën.