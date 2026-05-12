Popullsia palestineze arrin në 15.5 milionë në mbarë botën, gjysma e së cilës jeton në Palestinë

Lina Altawell
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Byroja Qendrore Palestineze e Statistikave (PCBS) tha sot se numri i palestinezëve në mbarë botën ka arritur në rreth 15.5 milionë, përfshirë 7.4 milionë që jetojnë në Palestinën historike, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë që shënon 78-vjetorin e Nakbas, një term i përdorur nga palestinezët për të shënuar krijimin e Izraelit në vitin 1948, byroja tha se rreth 8.1 milionë palestinezë jetojnë në diasporë. Ajo tha se më shumë se dy milionë palestinezë janë zhvendosur brenda Gazës dhe Bregut Perëndimor të pushtuar si rezultat i luftës së Izraelit në Gaza dhe zgjerimit të vazhdueshëm të vendbanimeve.
Lufta e Izraelit në Gaza ka zhvendosur gati dy milionë palestinezë nga rreth 2.2 milionë që jetonin në enklavë në prag të luftës, tha byroja. Shumë tani jetojnë në tenda, strehimore dhe shkolla. Rreth 40 mijë palestinezë janë zhvendosur gjithashtu nga kampet e refugjatëve në Bregun Perëndimor verior për shkak të operacioneve të vazhdueshme ushtarake izraelite, shtoi byroja.
Në Bregun Perëndimor, aktiviteti i paligjshëm i vendbanimeve izraelite vazhdon të zgjerohet, thuhet në deklaratën ku bëhet e ditur se numri i vendbanimeve të paligjshme dhe bazave ushtarake arriti në 645 deri në fund të vitit 2025. Totali përfshin 151 vendbanime të paligjshme, 350 pika të paracaktuara vendbanimesh dhe 144 vende të tjera.
Shifrat zyrtare tregojnë se numri i pushtuesve izraelitë në Bregun Perëndimor arriti në rreth 778.567 deri në fund të vitit 2024, me 42.8 për qind të përqendruar në Kudsin Lindor të pushtuar. Byroja tha se autoritetet izraelite kanë sekuestruan më shumë se 5.571 dynymë (1.377 akra) tokë palestineze në vitin 2025 përmes urdhrave të sekuestrimit, shpronësimit dhe deklaratave të "tokës shtetërore".
Gjithashtu dokumentoi më shumë se 61 mijë sulme nga forcat dhe pushtuesit izraelitë në Bregun Perëndimor midis viteve 2022 dhe 2025, të cilat çuan në çrrënjosjen dhe buldozerizimin e më shumë se 81 mijë pemëve, shumica e tyre pemë ulliri.
Autoritetet izraelite vazhdojnë të vendosin kufizime të rrepta ndaj palestinezëve përmes rreth 900 pikave të kontrollit dhe portave ushtarake në të gjithë Bregun Perëndimor, duke kufizuar lëvizjen e banorëve dhe duke bllokuar aksesin në zona të mëdha toke bujqësore dhe kullotash, informoi zyra.
Në Gaza, zyra vuri në dukje se lufta e Izraelit ka shkatërruar plotësisht më shumë se 102 mijë ndërtesa dhe ka dëmtuar plotësisht ose pjesërisht më shumë se 330 mijë njësi banimi, së bashku me shkatërrime të gjera të infrastrukturës, objekteve shëndetësore dhe shkollave.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe ka plagosur mbi 172 mijë të tjerë në një ofensivë dyvjeçare në Gaza që nga tetori 2023.