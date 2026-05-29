Popullsia e Japonisë bie në 123 milionë, rënia më e madhe ndonjëherë

Islam Uddin
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Popullsia e Japonisë ka rënë në pak mbi 123 milionë banorë, duke shënuar rënien më të madhe ndonjëherë gjatë një periudhe pesëvjeçare, sipas të dhënave paraprake të regjistrimit të vitit 2025 të raportuara nga transmetuesi publik NHK, raporton Anadolu.
Ministria e Brendshme e Japonisë ka thënë se popullsia ishte 123.049.524 më 1 tetor 2025, duke rënë me më shumë se 3 milionë njerëz ose 2.5 për qind krahasuar me regjistrimin e mëparshëm të vitit 2020.
Këto shifra shënojnë rënien e tretë radhazi të popullsisë që nga viti 2015, kur Japonia regjistroi për herë të parë ulje. Vendi zhvillon regjistrim kombëtar çdo pesë vjet që nga viti 1920.
Nga 47 prefekturat e Japonisë, vetëm Tokio dhe Okinawa kanë shënuar rritje të popullsisë, megjithëse ritmi i rritjes ishte më i ulët në të dyja. 45 prefekturat e tjera kanë pësuar rënie, me Hokkaidon që ka regjistruar uljen më të madhe.
Pavarësisht rënies së popullsisë, numri i familjeve ka arritur në një rekord prej 57.1 milionësh ndërsa numri i personave për familje ka rënë nga 2.26 në 2.15. Zyrtarët thonë se kjo tregon rritjen e numrit të të moshuarve që jetojnë vetëm.
Ministria pritet t'i publikojë të dhënat përfundimtare të regjistrimit deri në shtator.