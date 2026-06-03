Polonia zgjat zonën e kufizuar përgjatë kufirit me Bjellorusinë pavarësisht rënies së ndjeshme të kalimeve të paligjshme

Necva Taştan Sevinç
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Polonia ka zgjatur edhe për 90 ditë zonën me qasje të kufizuar përgjatë një pjese të kufirit me Bjellorusinë, duke theksuar se presioni migrator në kufirin lindor të Bashkimit Evropian (BE) mbetet një shqetësim sigurie, pavarësisht rënies së ndjeshme të tentativave për kalime të paligjshme, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Brendshme e Polonisë tha se zona e përjashtimit, e cila mbulon rreth 78 kilometra të kufirit, do të mbetet në fuqi deri më 31 gusht. Masa, e vendosur për herë të parë në qershor të vitit 2024, është zgjatur tashmë për herë të tetë radhazi.
Sipas të dhënave të ministrisë, autoritetet regjistruan 215 tentativa për kalime të paligjshme nga janari deri në maj të këtij viti, krahasuar me më shumë se 10.600 gjatë së njëjtës periudhë të vitit të kaluar, një rënie prej rreth 98 për qind.
Pavarësisht kësaj rënieje, ministria tha se ruajtja e zonës tampon mbetet e nevojshme për të siguruar “vigjilencën më të lartë operacionale dhe efektivitetin e lartë të mbrojtjes kufitare”.
“Ulja e presionit nuk do të thotë fundi i krizës”, tha ministria, duke argumentuar se Bjellorusia i ka zhvendosur përpjekjet e saj drejt kufijve me Lituaninë dhe Letoninë.
Ministria shtoi se shumica e tentativave të këtij viti për kalime të paligjshme kanë ndodhur brenda zonës së kufizuar, duke forcuar nevojën për ta mbajtur atë në fuqi.
Siç raporton raportoi transmetuesi polak TVP World, joftimi erdhi derisa ministri polak i Punëve të Brendshme, Marcin Kierwinski, priti ministrin irlandez të Drejtësisë, Jim O’Callaghan, në pikën kufitare Kuznica-Bruzgi për bisedime mbi sigurinë kufitare të BE-së, përpara marrjes nga Irlanda të presidencës së radhës së Këshillit të BE-së në muajin korrik.
Polonia përballet me presion të vazhdueshëm migrator përgjatë kufirit me Bjellorusinë që nga viti 2021. Varshava dhe Brukseli akuzojnë presidentin bjellorus, Alexander Lukashenko, se po lehtëson flukset e migrantëve nga Lindja e Mesme dhe Afrika në përpjekje për të destabilizuar BE-në, akuza që Minsku i mohon.
Në përgjigje, Polonia ka forcuar masat e sigurisë kufitare, përfshirë ndërtimin e një barriere prej çeliku dhe vendosjen e sistemeve të mbikëqyrjes.
Kierëinski tha se Varshava ka shpenzuar pothuajse 3 miliardë zloti (800 milionë dollarë) për mbrojtjen e kufirit gjatë dy viteve të fundit.
Grupet për të drejtat e njeriut kanë kritikuar politikat kufitare të Polonisë, duke akuzuar autoritetet për kthime të paligjshme të migrantëve dhe kufizim të qasjes në procedurat e azilit.