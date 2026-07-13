Polonia rifillon dëbimet drejt Afganistanit pavarësisht masave mbrojtëse të gjykatës evropiane

Jo Harper
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Polonia ka rifilluar dëbimet drejt Afganistanit pavarësisht masave mbrojtëse të urdhëruara nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës së përditshme Dziennik Gazeta Prawna, tre shtetas afganë në muajin prill u morën nga një qendër e mbikëqyrur paraburgimi dhe u dërguan në sektorin ushtarak të aeroportit Krakow-Balice.
Ata u transportuan me një avion ushtarak, të shoqëruar nga më shumë se një duzinë oficerësh të Gardës Kufitare polake, drejt Tashkentit përmes Tbilisit.
Komisioneri i Polonisë për të Drejtat e Njeriut po heton dëbimin.
Sipas komisionerit, Garda Kufitare ishte në dijeni se për të paktën dy nga tre burrat që përfunduan duke u dëbuar ishin lëshuar masa të përkohshme nga gjykata.
Sipas zyrës së ombudsmanit, avokatët e kishin njoftuar Gardën Kufitare për vendimet e gjykatës së Strasburgut rreth 90 minuta para fillimit të operacionit të dëbimit, ndërsa autoritetet kishin konfirmuar marrjen e dokumenteve.
Polonia e hoqi Afganistanin në vitin 2025 nga lista e vendeve drejt të cilave kthimet e detyruara ishin pezulluar, duke rihapur një rrugë që kërkon atë që qeveria e quan “kontakte teknike” me administratën talebane, të cilën Varshava nuk e njeh zyrtarisht.
Polonia ka forcuar kontrollet në kufirin e saj me Bjellorusinë dhe ka vendosur kufizime për qasjen në azil, duke argumentuar se Rusia dhe Bjellorusia e kanë përdorur migracionin si armë në kuadër të një fushate hibride.
Megjithatë, organizatat për të drejtat e njeriut dhe ombudsmani polak kanë paralajmëruar se dëbimet drejt Afganistanit të kontrolluar nga talebanët mund të shkelin parimin e moskthimit me forcë, i cili ndalon kthimin e njerëzve në vende ku ata përballen me rrezik real përndjekjeje, torture ose trajtimi çnjerëzor.
Gazeta raportoi se dëbimet e mëtejshme kërkojnë bashkëpunim teknik me autoritetet talebane, duke vënë në pah kundërthënien mes refuzimit të Polonisë për ta njohur qeverinë talebane dhe kontakteve praktike që nevojiten për të kryer kthimet e detyruara.