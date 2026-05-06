Polonia planifikon të ketë “ushtrinë më të fortë” në Evropë deri në vitin 2030

Şeyma Erkul Dayanç
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Ministri i Mbrojtjes i Polonisë, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, u zotua të mërkurën se vendi do të ketë "ushtrinë më të fortë dhe më të madhe në Evropë" deri në vitin 2030, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
"Deri në vitin 2030, Polonia do të ketë ushtrinë më të fortë dhe më të madhe në Evropë... (dhe) më të organizuarën dhe të pajisurën më mirë", tha Kosiniak-Kamysz, i cili shërben edhe si zëvendëskryeministër, në fjalimin e tij hapës në Defence24 Days, një konferencë sigurie dhe mbrojtjeje në kryeqytetin Varshavë.
"Ky është qëllimi ynë strategjik, të cilit po i kushtojmë të gjitha veprimet tona të mundshme", shtoi ai.
Transformimi i planifikuar përfshin zgjerimin e forcave të armatosura në gjysmë milioni personel, duke përfshirë 300.000 ushtarë profesionistë dhe 200.000 rezervistë të gatishmërisë së lartë.
Ai tha se strategjia e mbrojtjes së vendit mbështetet në tre shtylla: një shoqëri e fortë, një ushtri e fortë dhe aleanca të forta, duke shtuar se siguria kombëtare varet nga përfshirja e të gjithë qytetarëve.
“Nuk ka Poloni të sigurt pa njerëz që janë të përfshirë në të”, tha ai, duke shtuar se pjesëmarrja civile do të jetë thelbësore në rast të ndonjë sulmi të mundshëm.
Kosiniak-Kamysz përshkroi gjithashtu përgatitjet për kërcënime të mundshme si pjesë të asaj që ai e quajti “mbrojtje totale”, që përfshin strukturat ushtarake dhe civile.
Ai tha se Polonia po kalon “investimet më të mëdha në historinë e saj” në mbrojtje, duke synuar të ndërtojë një “ushtri të fortë, të organizuar mirë dhe të menaxhuar”.
Ai bëri thirrje gjithashtu për rritje të kapacitetit të prodhimit në industrinë e mbrojtjes, duke thënë se ajo duhet të funksionojë “24 orë në ditë, shtatë ditë në javë” për të përmbushur objektivat e vitit 2030.
Kosiniak-Kamysz deklaroi se strategjia e mbrojtjes e Polonisë përfshin gjithashtu forcimin e prodhimit vendas të armëve dhe uljen e varësisë nga furnizuesit e jashtëm, duke përfshirë përpjekjet për të zhvendosur kapacitete të caktuara prodhimi në Evropë.
Ai shtoi se BE-ja është gjithnjë e më e angazhuar në çështjet e sigurisë, duke i quajtur shpenzimet e mbrojtjes një investim në pavarësinë e Evropës.
“Evropa mund të jetë përsëri një dritë për kontinentet e tjera, por duhet të zgjohet, ta kuptojë kërcënimin dhe të përgjigjet shpejt”, tha ai.