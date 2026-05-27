Polonia paralajmëron reagim pas planeve izraelite për prishjen e projekteve humanitare të Varshavës në Bregun Perëndimor

Jo Harper
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Polonia ka paralajmëruar se do të reagojë “së bashku me vendet e tjera” pasi autoritetet izraelite iu afruan zbatimit të planeve për prishjen e një fshati beduin në Bregun Perëndimor të pushtuar, ku një organizatë joqeveritare polake ka zhvilluar prej vitesh projekte humanitare të financuara pjesërisht nga Varshava, transmeton Anadolu.
“Nëse Izraeli e zhduk Khan al-Ahmarin, banorët e tij do të mbeten pa strehë dhe rezultatet e tre viteve punë të financuara nga taksapaguesit polakë do të humbasin”, tha grupi në komentet e publikuara nga Agjencia Polake e Shtypit.
Misioni Mjekësor Polak, një organizatë humanitare me seli në Krakov, tha se planet izraelite për largimin e fshatit do të shkatërronin rezultatet e një përpjekjeje trevjeçare humanitare të mbështetur nga Polonia dhe do t’i linin banorët pa shtëpi.
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Polonisë, Maciej Wewior, tha se Varshava do të reagojë së bashku me shtete të tjera që kundërshtojnë planet e prishjes.
Rasti e vendos Poloninë gjithnjë e më dukshëm në qendër të një mosmarrëveshjeje në zgjerim mes Evropës dhe Izraelit lidhur me qasjen humanitare, vendbanimet në Bregun Perëndimor dhe trajtimin e aktivistëve të lidhur me përpjekjet për ndihmë ndaj Gazës.
Khan al-Ahmar, një simbol i njohur ndërkombëtarisht i zhvendosjes së palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar, ndodhet në lindje të Kudsit pranë korridorit strategjik E1, një zonë që palestinezët dhe qeveritë evropiane e konsiderojnë kyçe për vazhdimësinë territoriale të një shteti të ardhshëm palestinez.
Qeveritë izraelite kanë argumentuar vazhdimisht se fshati është ndërtuar në mënyrë të paligjshme, ndërsa kritikët thonë se largimi i tij do të përbënte transferim të detyruar sipas ligjit ndërkombëtar.
Në një opinion historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë deklaroi se pushtimi izraelit i territoreve palestineze është i paligjshëm dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.
Diplomatë evropianë, përfshirë shtete anëtare të BE-së, kanë ndërhyrë vazhdimisht në përpjekjet e mëparshme për prishje. Shqetësimi ndërkombëtar është përqendruar veçanërisht te infrastruktura humanitare e financuar nga donatorët, përfshirë shkolla dhe objekte sociale të financuara nga qeveri dhe OJQ evropiane.
Polonia gjithnjë e më kritike ndaj Izraelit
Mosmarrëveshja e fundit vjen gjatë një prej përkeqësimeve më të mëdha të marrëdhënieve polako-izraelite në vitet e fundit.
Vetëm disa ditë më parë, Polonia thirri të ngarkuarin me punë të Izraelit pasi ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, i talli aktivistët pro-palestinezë të ndaluar, përfshirë shtetas polakë, nga Flotilja Globale Sumud që po përpiqej të dërgonte ndihma humanitare në Gaza. Varshava më vonë nisi procedurat për ndalimin e hyrjes së Ben-Gvirit në Poloni.
Ministria e Punëve të Jashtme e Polonisë gjithashtu kërkoi shpjegime nga Izraeli për ndalimin e flotiljes në ujërat ndërkombëtare.
Polonia historikisht ka mbajtur marrëdhënie relativisht të afërta me Izraelin krahasuar me disa shtete të Evropës Perëndimore dhe dënoi ashpër sulmin e Hamasit në tetor 2023. Por situata humanitare në Gaza, tensionet për retorikën e zyrtarëve izraelitë dhe mosmarrëveshjet që përfshijnë shtetas polakë e kanë afruar gjithnjë e më shumë Varshavën me kritikat më të gjera evropiane ndaj politikave izraelite.
Polonia ka kundërshtuar publikisht edhe zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor në deklarata të mëparshme diplomatike, duke u rreshtuar me qëndrimin e BE-së se vendbanimet minojnë perspektivën për një zgjidhje me dy shtete.
Megjithatë, për Misionin Mjekësor Polak çështja është më shumë urgjente sesa gjeopolitike. Organizata thotë se ka kaluar vite duke ofruar mbështetje mjekësore dhe sociale në Khan al-Ahmar, me disa programe të bashkëfinancuara nga Ministria e Punëve të Jashtme të Polonisë.
Grupet humanitare argumentojnë se prishja e infrastrukturës së financuar nga donatorët jo vetëm që zhvendos komunitetet e cenueshme, por gjithashtu rrezikon të thellojë tensionet midis Izraelit dhe qeverive evropiane që financojnë operacionet humanitare në territoret palestineze.
Mosmarrëveshja pasqyron gjithashtu një ndryshim më të gjerë evropian drejt një gjuhe më të hapur përballë veprimeve të Izraelit në Gaza dhe territoret e pushtuara. Qeveri si ato të Spanjës, Irlandës dhe Norvegjisë kanë kritikuar ashpër operacionet izraelite muajt e fundit, ndërsa disa shtete të BE-së po përballen me presion në rritje të brendshëm për të mbajtur një qëndrim më të ashpër lidhur me qasjen humanitare dhe mbrojtjen e civilëve.
Gjuha e Polonisë mbetet më e kujdesshme se ajo e disa vendeve të Evropës Perëndimore. Zyrtarët vazhdojnë të balancojnë kritikat ndaj veprimeve izraelite me mbështetjen afatgjatë për sigurinë e Izraelit dhe dënimin e Hamasit.
Megjithatë, ndërhyrjet gjithnjë e më publike diplomatike të Varshavës sugjerojnë se qeveria po bëhet më pak e gatshme të qëndrojë mënjanë ndërsa konflikti zgjerohet politikisht në të gjithë Evropën.