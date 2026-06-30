Polonia paralajmëron Kievin: Nderimi i nacionalistëve të Luftës së Dytë Botërore kërcënon anëtarësimin në BE

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30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Ministri i Mbrojtjes i Polonisë, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz paralajmëroi të hënën se Ukraina nuk do të jetë në gjendje të bashkohet me Bashkimin Evropian me një udhëheqës të akuzuar fashist "në flamujt e saj", një referencë kjo ndaj vendimit të fundit të Kievit për të nderuar Ushtrinë Kryengritëse Ukrainase (UPA) të epokës së Luftës së Dytë Botërore, transmeton Anadolu.
Duke folur në Polsat News, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tha se Polonia nuk do të pranojë glorifikimin e figurave dhe organizatave të lidhura me masakrat e polakëve gjatë luftës, pas vendimit të Ukrainës për të emëruar një njësi ushtarake me emrin "Heronjve të UPA-së".
"Nuk mund t'i vendosni në panteonin kombëtar ata që shkatërrojnë bashkëpunimin evropian. Ukraina nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian me Bandera-n në flamujt e saj", tha Kosiniak-Kamysz, duke iu referuar nacionalistit Stepan Bandera, një nacionalist ukrainas i diskutueshëm i shekullit të 20-të i përshëndetur si luftëtar çlirimtar nga disa dhe i dënuar si fashist nga të tjerë. Bandera ishte një udhëheqës i Organizatës së Nacionalistëve Ukrainas (OUN), e themeluar në vitin 1929, krahu ushtarak i së cilës ishte UPA.
"Askush nuk do të na tregojë se si duhet të votojmë për pranimin e ndonjë vendi në Bashkimin Evropian", shtoi Kosiniak-Kamysz.
Komentet vijnë disa ditë pasi Ministria e Jashtme e Polonisë dënoi vendimin e Kievit për të nderuar UPA-në, duke thënë se kjo "lëndon kujtimin e viktimave" të organizatës nacionaliste dhe dëmton përpjekjet për pajtim historik midis dy vendeve.
UPA luftoi për pavarësinë e Ukrainës gjatë dhe pas Luftës së Dytë Botërore. Në Poloni, ajo mbahet gjerësisht përgjegjëse për masakrat e Volhynia të viteve 1943-44, në të cilat u vranë rreth 100.000 civilë polakë. Shumë ukrainas e shohin UPA-në si një simbol të rezistencës kundër Gjermanisë naziste dhe Bashkimit Sovjetik.
Pavarësisht se mbetet një nga mbështetësit më të fortë ushtarakë dhe politikë të Ukrainës, Varshava ka argumentuar vazhdimisht se mosmarrëveshjet e pazgjidhura mbi trashëgiminë e kohës së luftës të UPA-së dhe Bandera-s nuk mund të injorohen.