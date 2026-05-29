Polonia përshpejton lëvizjen për të vendosur kufizime të reja në qasjen e fëmijëve në rrjetet sociale

Jo Harper
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Ministri polak i Çështjeve Digjitale, Krzysztof Gawkowski ka bërë të ditur se Polonia brenda pak javësh mund të vendosë kufizime të reja për qasjen e fëmijëve në rrjetet sociale dhe përmbajtje online, teksa qeveria synon rregullim më të ashpër të platformave të mëdha teknologjike dhe mbrojtje më të fortë për të miturit në internet, transmeton Anadolu.
Duke folur për transmetuesin publik TVP, Gawkowski tha se ministria e tij po punonte për masa të reja që synojnë rregullimin e aktivitetit online të fëmijëve dhe se njoftime të tjera do të bëhen “në javët e ardhshme”. Propozimet gjithashtu pritet të përfshijnë kufizime për qasjen në përmbajtje për të rritur dhe mekanizma më të fortë për verifikimin e moshës.
Planet do ta vendosnin Poloninë mes një numri në rritje vendesh evropiane që po përpiqen të frenojnë ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët, mes shqetësimeve për shëndetin mendor, varësinë online, përmbajtjen e dëmshme dhe bullizmin kibernetik.
Megjithëse qeveria ende nuk ka publikuar legjislacion të detajuar, kjo lëvizje pasqyron një ndryshim më të gjerë të Varshavës drejt rregullimit më të rreptë digjital. Gawkowski, i cili shërben si zv/kryeministër dhe ministër i Çështjeve Digjitale, ka argumentuar vazhdimisht se platformat online duhet të përballen me mbikëqyrje më të fortë dhe detyrime ligjore.
“Platformat kanë detyrime”, deklaroi ai më herët këtë vit, duke mbrojtur zbatimin më të ashpër të Aktit të Shërbimeve Digjitale (DSA) të Bashkimit Evropian (BE), i cili kërkon që kompanitë e mëdha teknologjike të heqin përmbajtjen e paligjshme dhe të menaxhojnë më mirë rreziqet online.
Debati vjen në një kohë kur politikbërësit në mbarë Evropën po përqendrohen gjithnjë e më shumë në sigurinë online të fëmijëve. Franca, Spanja dhe disa vende nordike kanë shqyrtuar masa që variojnë nga verifikimi më i rreptë i moshës deri te kufizimet për përdorimin e telefonave inteligjentë në shkolla dhe kufizimet për qasjen e të miturve në disa platforma të rrjeteve sociale.
Në Poloni, shqetësimet janë rritur për kërcënimet kibernetike, dezinformimin dhe ndikimin e platformave digjitale. Gawkowski e ka përshkruar sigurinë online si një sfidë të madhe kombëtare, duke argumentuar se kërcënimet digjitale po ndikojnë gjithnjë e më shumë jo vetëm infrastrukturën dhe institucionet shtetërore, por edhe kohezionin shoqëror dhe shëndetin publik.
Ministri polak më parë ka kritikuar kompanitë e mëdha teknologjike për mënyrën se si trajtojnë përmbajtjen e dëmshme online dhe ka mbështetur zbatim më të fortë të rregulloreve digjitale të BE-së. Më herët këtë vit, ai mirëpriti hetimin e Komisionit Evropian ndaj platformës X të Elon Musk dhe argumentoi se kompanitë e Silicon Valley nuk duhet të përjashtohen nga rregullat evropiane.
Propozimet më të fundit të qeverisë me sa duket do të ndezin sërish debat mbi lirinë e shprehjes, përgjegjësinë prindërore dhe rolin e shtetit në rregullimin e sjelljes online. Në janar, presidenti Karol Nawrocki vuri veton ndaj legjislacionit të hartuar për të zbatuar pjesë të Aktit të Shërbimeve Digjitale të BE-së, duke argumentuar se disa dispozita rrezikonin të krijonin “censurë administrative”.
Mbështetësit e kontrolleve më të rrepta argumentojnë se kompanitë e rrjeteve sociale kanë dështuar të mbrojnë në mënyrë adekuate të miturit nga përmbajtja e dëmshme, algoritmet që krijojnë varësi dhe shfrytëzimi online. Megjithatë, kritikët paralajmërojnë se kufizimet e dizajnuara dobët mund të rezultojnë joefektive ose të cenojnë liritë civile.
Njoftimi gjithashtu pasqyron një trend më të gjerë politik në Evropë, ku qeveritë po i trajtojnë gjithnjë e më shumë platformat digjitale jo thjesht si kompani private, por si aktorë me ndikim të madh mbi jetën publike, debatin demokratik dhe mirëqenien e brezave të rinj.
Teksa forma e saktë e propozimeve të Polonisë mbetet ende e paqartë, komentet e Gawkowskit sugjerojnë se qeveria po përgatit një nga ndërhyrjet e saj më domethënëse deri tani në mënyrën se si fëmijët qasen dhe përdorin shërbimet online.