Polonia përshëndet vendimin e Trumpit për ruajtjen e pranisë së trupave amerikane në vend

Necva Taştan Sevinç
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Ministri i Jashtëm polak, Radoslaw Sikorski, përshëndeti të premten vendimin e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për të ruajtur rotacionin dhe praninë e trupave amerikane në Poloni në "nivele pak a shumë të mëparshme", transmeton Anadolu.
Duke folur në prag të takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s në Suedi, Sikorski falënderoi Trumpin dhe zyrtarët amerikanë të përfshirë në vendim, si dhe autoritetet polake.
"Dua të falënderoj Presidentin Trump për njoftimin e tij se rotacioni, prania e trupave amerikane në Poloni do të mbahet pak a shumë në nivelet e mëparshme", tha Sikorski, përpara samitit të ardhshëm të aleancës në Ankara.
Sikorski tha se reputacioni i Polonisë si një vend që "e merr seriozisht mbrojtjen" ka ndihmuar gjithashtu në forcimin e lidhjeve brenda aleancës.
Ai theksoi shpenzimet e mbrojtjes të Varshavës, duke thënë se Polonia, së bashku me Lituaninë, është shpenzuesja më e madhe në NATO si pjesë e PBB-së.
"Polonia, siç e dini, së bashku me Lituaninë, është shpenzuesja më e madhe në NATO, me 4,7 për qind e PBB-së vitin e kaluar, 4,8 për qind këtë vit", tha ai.
Sikorski shprehu gjithashtu optimizëm në lidhje me zhvillimet që lidhen me Ukrainën, duke thënë se Kievi ka marrë mbështetje shtesë nga BE-ja, ndërsa armët e prodhuara në SHBA të financuara nga Evropa po vazhdojnë të vijnë.
"Gjërat po përmirësohen. Shpresojmë që Vladimir Putin të rillogarit tani që Ukrainës i janë dhënë burime shtesë nga Bashkimi Evropian dhe se armë për të cilat paguan Evropa po vijnë", tha ai.
Takimi ministror në Suedi është përqendruar në përgatitjet për samitin e NATO-s në Ankara, ku udhëheqësit aleatë pritet të diskutojnë shpenzimet e mbrojtjes, mbështetjen për Ukrainën dhe sfidat rajonale të sigurisë.