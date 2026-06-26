Polonia përballet me "netët tropikale" ndërsa temperaturat rriten drejt 39 gradë Celsius

Necva Taştan Sevinç
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Polonia po përgatitet për një valë të nxehtë të fortë këtë fundjavë, me sinoptikanët që paralajmërojnë për "netët tropikale" dhe temperatura që i afrohen 39 gradë Celsius, njoftuan mediat lokale të premten, transmeton Anadolu.
Temperaturat gjatë natës pritet të mbeten mbi 20°C në shumë pjesë të vendit, duke mos i lejuar njerëzit të marrin veten nga nxehtësia e ditës dhe duke rritur rreziqet shëndetësore, sipas agjencisë shtetërore polake të lajmeve PAP.
"Nuk ka të bëjë vetëm me motin gjatë ditës, por edhe gjatë natës," tha meteorologu Michal Brennek i Akademisë së Shkencave Polake.
Ai paralajmëroi se ekspozimi i vazhdueshëm ndaj temperaturave të larta gjatë gjithë kohës mund të jetë "jashtëzakonisht i rrezikshëm".
Kushtet më të nxehta parashikohen për Poloninë perëndimore dhe jugperëndimore të dielën, ku temperaturat mund të rriten deri në 39 gradë Celsius, duke iu afruar rekordeve kombëtare.
Brennek tha se qytetet ka të ngjarë të përjetojnë kushtet më të rënda, sepse zhvillimi i dendur urban bllokon nxehtësinë, ndërsa asfalti dhe betoni vazhdojnë të lëshojnë ngrohtësi pas perëndimit të diellit.
"Në qytetet më të mëdha ka një peizazh konkret, akses të kufizuar në gjelbërim dhe strehë nga dielli. Kjo është një recetë për nxehtësinë shumë të rëndë dhe të rrezikshme," tha ai.
Ai shtoi se temperatura e perceptuar në zonat urbane mund të kalojë 40°C dhe paralajmëroi se qytetet polake nuk janë të dizajnuara për të përballuar një nxehtësi kaq ekstreme.
Vala e fundit e të nxehtit vjen pasi shumica e Evropës përjeton periudhën e dytë të madhe të temperaturave ekstreme këtë vit, me nxehtësi rekord ose gati rekord të raportuar në Francë, Spanjë, Portugali dhe Britani.