Polonia kërkon shpjegime nga SHBA-ja për vizën e dhënë ish-ministrit të Drejtësisë

Jo Harper
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Ministri polak i Drejtësisë, Waldemar Zurek, ka premtuar se do të bëjë “gjithçka të mundur” për ta sjellë ish-ministrin e Drejtësisë, Zbigniew Ziobro, para një gjykate polake, ndërsa Varshava po kërkon përgjigje nga Washingtoni për hyrjen e tij në ShBA, pavarësisht se përballet me akuza penale në vendin e tij, transmeton Anadolu.
Duke folur për transmetuesin publik TVP Info, Zurek tha se prokurorët do të punojnë për të “larguar dyshimet” mbi pretendimet se ish-ministri Ziobro po përndiqet politikisht, duke këmbëngulur se çështja lidhet me vepra të dyshuara penale dhe jo me hakmarrje politike.
“E mora këtë informacion me shumë habi”, tha Zurek lidhur me raportimet për mbërritjen e Ziobros në SHBA, duke shtuar se nëse Washingtoni i ka dhënë atij ndonjë status të veçantë, Polonia pret një shpjegim nga “aleati ynë”.
Ai tha se zyrtarët amerikanë duhet të shqyrtojnë provat e mbledhura nga prokurorët polakë.
Zv/ministri i Drejtësisë, Arkadiusz Myrcha, i përshkroi veprimet e Ziobros si të ngjashme me ato të dikujt që përpiqet t’i shmanget ndjekjes penale, ndërsa zv/ministri i Punëve të Jashtme, Ignacy Niemczycki, tha se kryediplomati Radoslaw Sikorski mbetet në kontakt me sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, lidhur me çështjen.
Kjo çështje është diplomatikisht e ndjeshme, sepse Varshava ka kërkuar të ruajë marrëdhënie të ngushta me Washingtonin, pavarësisht dallimeve politike që nga rikthimi në pushtet i kryeministrit Donald Tusk.
Përshkallëzimi i fundit vjen pas raportimeve mediatike se zv/sekretari amerikan i Shtetit, Christopher Landau, ka udhëzuar personalisht zyrtarët të miratojnë një vizë për Ziobron, pasi kishte arritur në përfundimin se ai po ndiqej padrejtësisht penalisht.
Rasti raportohet se u trajtua me urgjencë për arsye të sigurisë kombëtare dhe viza mund të jetë lëshuar në kategorinë e gazetarëve. Departamenti i Shtetit i SHBA-së refuzoi të komentojë, duke përmendur rregullat e konfidencialitetit për vizat.
Ministria e Punëve të Jashtme e Polonisë tha se më 12 maj i kishte dërguar një notë diplomatike ambasadës amerikane në Varshavë për të kërkuar sqarime mbi bazën ligjore të hyrjes së Ziobros dhe ende nuk ka marrë një përgjigje zyrtare.
Ziobro mbetet një nga figurat më përçarëse në epokën politike të Polonisë pas vitit 2015.
Si ministër i Drejtësisë dhe prokuror i përgjithshëm nën ish-kryeministrin Mateusz Morawiecki, ai mbikëqyri reforma të gjera gjyqësore që u kritikuan vazhdimisht nga institucionet e BE-së për minimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe rritjen e ndikimit politik mbi gjykatat.
Që nga ndryshimi i qeverisë në fund të vitit 2023, prokurorët kanë nisur hetime të lidhura me Fondin e Drejtësisë, një program shtetëror i krijuar fillimisht për të mbështetur viktimat e krimit.
Prokurorët pretendojnë se fondi është keqpërdorur për qëllime politike dhe se disa shpenzime lidhen me blerjen e softuerit spiun Pegasus, i cili dyshohet se është përdorur kundër kundërshtarëve politikë. Ziobro i mohon keqbërjet dhe thotë se procedurat ndaj tij janë të motivuara politikisht.
Sipas autoriteteve polake, Ziobro përballet me 26 akuza, përfshirë pretendime për shpërdorim detyre dhe veprimtari të organizuar të paligjshme. Parlamenti ia hoqi imunitetin në fund të vitit 2025.
Pas largimit nga Polonia, Ziobro mori mbrojtje në Hungari nën qeverinë e ish-kryeministrit Viktor Orban.
Varshava kishte pritur që ndryshimet politike në Budapest dhe ngritja e Peter Magyarit të rrisnin gjasat për kthimin e tij. Në vend të kësaj, Ziobro udhëtoi drejt SHBA-së pak para se tranzicioni i pushtetit të përfundojë.
Ziobro ka mohuar se po i shmanget drejtësisë dhe që atëherë është shfaqur nga SHBA-ja si komentator për transmetuesin Telewizja Republika.