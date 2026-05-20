Polonia kërkon “drejtësi” për qytetarët e saj pas trajtimit izraelit të anëtarëve të flotës me destinacion Gazën

Beyza Binnur Dönmez
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Polonisë, Radoslaw Sikorski, kërkoi të mërkurën “drejtësi” për qytetarët polakë pasi ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir publikoi pamje që tregonin trajtimin nga Izraeli të aktivistëve të ndaluar pas përpjekjes për të arritur në Rripin e Gazës me rrugë detare, transmeton Anadolu.
“Nuk mund t’i trajtoni në këtë mënyrë qytetarët polakë që nuk kanë kryer asnjë krim”, shkroi Sikorski në platformën sociale amerikane X.
“Në botën demokratike ne nuk abuzojmë dhe nuk tallemi me njerëzit e ndaluar”, shtoi ai.
“Ne kërkojmë drejtësi për qytetarët tanë dhe pasoja për ju”, tha Sikorski.
Deklaratat erdhën pasi pamje të publikuara nga Ben-Gvir tregonin aktivistë të ndaluar, të lidhur dhe të detyruar të uleshin në gjunjë pas ndalimit nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare.
Flotilja humanitare Globale Sumud tha të martën se të gjitha 50 anijet e konvojit të saj u sekuestruan nga Izraeli.