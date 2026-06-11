Polonia dhe Gjermania përplasen për fondin 6.6 miliardë eurosh të ndihmës ushtarake të BE-së për Ukrainën

Jo Harper
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Polonia dhe Gjermania kanë dalë në anët e kundërta të një mosmarrëveshjeje mbi mënyrën e shpërndarjes së 6.6 miliardë eurove në fondet e Fondit Evropian të Paqes, duke ekspozuar ndarjet brenda BE-së mbi mbështetjen ushtarake për Ukrainën dhe kompensimin për vendet që furnizuan Kievin me armë, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit polak RMF FM, çështja u shfaq gjatë bisedimeve jozyrtare mes ministrave të mbrojtjes të BE-së në Nikozia këtë javë pasi u rritën pritjet që fondet e bllokuara për më shumë se dy vjet nga Hungaria mund të liroheshin pas ndryshimeve politike në Budapest. Mosmarrëveshja nxjerr në pah një debat më të gjerë brenda BE-së mbi ndarjen e barrës.
Polonia argumenton se paratë duhet së pari të përdoren për të rimbursuar shtetet anëtare që transferuan armë në Ukrainë në fillim të luftës, përfshirë Varshavën, e cila thotë se i detyrohet rreth 470 milionë euro sipas rregullave origjinale të fondit.
Zëvendësministri i Mbrojtjes, Cezary Tomczyk akuzoi Brukselin për "ndryshimin e rregullave në mes të lojës" dhe këmbënguli që vendet që furnizuan pajisje kur Ukraina ishte më e cenueshme duhet të marrin kompensim. Gjermania po bën presion që fondet e disponueshme të drejtohen kryesisht drejt nevojave të ardhshme ushtarake të Ukrainës në vend që të rimbursohen qeveritë kombëtare për shpenzimet e kaluara.
Vendet nordike raportohet se mbështesin qëndrimin gjerman.
Në qendër të mosmarrëveshjes është një propozim kompromisi i paraqitur nga shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas. Sipas planit, vendet anëtare do të marrin vetëm rimbursim të pjesshëm për dërgesat e armëve të mëparshme ndërsa një pjesë e konsiderueshme e 6.6 miliardë eurove do të ridrejtohen drejt prokurimit të përbashkët të armëve për Ukrainën dhe financimit të Misionit të Ndihmës Ushtarake të BE-së.
Lehtësia Evropiane e Paqes, e themeluar në vitin 2021 dhe e financuar drejtpërdrejt nga vendet anëtare të BE-së jashtë buxhetit të BE-së, fillimisht u krijua për të financuar operacionet ushtarake dhe për të ndihmuar vendet partnere. Që nga lufta në Ukrainë në vitin 2022, ajo është bërë një nga instrumentet kryesore të BE-së për mbështetjen e Kievit dhe kompensimin e qeverive për pajisjet ushtarake të transferuara tek forcat ukrainase.
Polonia ishte ndër vendet e para që i ofroi Ukrainës sasi të mëdha tankesh, automjetesh të blinduara dhe municionesh të epokës sovjetike, duke argumentuar se shtetet e vijës së frontit morën rreziqe të konsiderueshme financiare dhe të sigurisë në fazat e hershme të konfliktit.
Çështja pritet të diskutohet më tej nga diplomatët e BE-së dhe zyrtarët e mbrojtjes në javët e ardhshme.