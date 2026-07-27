Policia kontrollon qindra ndërtesa në të gjithë Republikën Çeke pas kërcënimit me bombë

Melike Pala
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Policia çeke po heton një kërcënim me bombë masive që synon rreth 400 vende në të gjithë vendin, duke përfshirë zyrat qeveritare, qendrat tregtare dhe ndërtesa të tjera publike, njoftoi të hënën Radio Prague International, transmeton Anadolu.
Policia tha se oficerët po kontaktojnë operatorët e vendeve të prekura dhe po kryejnë kontrolle ndërsa ndërtesat mbeten të hapura.
Autoritetet aktualisht vlerësojnë kërcënimin si një rrezik të ulët, por i kërkuan çdo organizate që ka marrë paralajmërimin dhe nuk e ka informuar ende policinë që të kontaktojë menjëherë linjën e urgjencës.
Zyrtarët nuk kanë dhënë detaje të mëtejshme në lidhje me natyrën ose burimin e kërcënimit, duke cituar hetimet në vazhdim.