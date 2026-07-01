Policia izraelite vret një burrë palestinez me probleme mendore në qytetin e Lodit

Burak Dağ
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Policia izraelite vrau një palestinez me probleme mendore me pretendimin se ka bërë "përpjekje për sulm me thikë" në qytetin e Lodit në pjesën qendrore të vendit, transmeton Anadolu.
Në lajmin e gazetës "Yedioth Ahronoth" thuhet se policia izraelite hapi zjarr dhe vrau një person i cili iu afrua me thikë pasi e paralajmëroi. Sipas lajmit, nëna e të vrarit Sami Ahmed Jasus tha se “djali i saj ka dalë nga spitali psikiatrik dy muaj më parë dhe se nuk ishte i shëndetshëm mendërisht".
Policia izraelite argumentoi se incidenti u konsiderua si një "sulm terrorist" në fazën e parë, por mundësia që mund të ishte një çështje penale nuk u përjashtua.
Në deklaratën e bërë nga Komiteti Popullor i Lodit theksohej se deklarata e policisë izraelite për incidentin si "përpjekje për sulm me thikë" nuk u besua dhe se Sami Ahmed Jasus u "vra me gjakftohtësi".
Në deklaratë thuhet se sulmet e forcave izraelite kundër palestinezëve në qytet kanë arritur në fazë të rrezikshme dhe kërkohet hetim i pavarur dhe i paanshëm për të zbuluar rrethanat e incidentit dhe për të nxjerrë autorët para drejtësisë.